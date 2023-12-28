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Экономика ,  
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Миллер анонсировал 15-летние контракты на поставку газа в три страны

«Газпром» заключит контракты на 15 лет с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном
«Газпром» планирует заключить контракты на 15 лет с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году, сообщил глава холдинга Алексей Миллер
«Газпром» GAZP ₽160,34 -0,41% Купить
Алексей Миллер
Алексей Миллер (Фото: gazprom.ru)

«Газпром» в 2024 году заключит контракты на 15 лет с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном. Об этом заявил глава холдинга Алексей Миллер на совещании о предварительных итогах года.

«Среднесрочные 15-летние контракты, о которых мы договорились с нашими партнерами в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане, будут заключены в середине следующего года на Петербургском международном экономическом форуме», — заявил Миллер.

По его словам, стабильные поставки по этим контрактам в центральноазиатские республики начнутся 1 ноября 2025 года. Помимо прочего, к этой же дате «Газпром» планирует увеличить объемы поставок газа по коридору Средняя Азия — Центр.

«Газпром» в 2024 году вложит в газификацию рекордные 270 млрд руб.
Экономика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press
Миллер отметил, что на данный момент поставки «Газпрома» в Узбекистан в два раза превышают суточные контрактные обязательства холдинга. Также, по его словам, почти за три месяца простаивающая газотранспортная система Средняя Азия — Центр была переведена в реверсный режим, что привело к надежному обеспечению газоснабжением Узбекистана к зиме.

Ранее Миллер рассказывал о значительном увеличении поставок газа в Узбекистан и Китай. По его словам, в первом случае по сравнению с 2022 годом они выросли в два раза, во втором — в полтора. В свою очередь в России во время похолодания в декабре «Газпром» удовлетворил все заявки потребителей в полном объеме, поставив при этом «исторический рекорд» по объемам — 1,717 млрд куб. м, сообщил Миллер.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Газпром Алексей Миллер Киргизия Казахстан Узбекистан

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