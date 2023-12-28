Миллер анонсировал 15-летние контракты на поставку газа в три страны
«Газпром» в 2024 году заключит контракты на 15 лет с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном. Об этом заявил глава холдинга Алексей Миллер на совещании о предварительных итогах года.
«Среднесрочные 15-летние контракты, о которых мы договорились с нашими партнерами в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане, будут заключены в середине следующего года на Петербургском международном экономическом форуме», — заявил Миллер.
По его словам, стабильные поставки по этим контрактам в центральноазиатские республики начнутся 1 ноября 2025 года. Помимо прочего, к этой же дате «Газпром» планирует увеличить объемы поставок газа по коридору Средняя Азия — Центр.
Ранее Миллер рассказывал о значительном увеличении поставок газа в Узбекистан и Китай. По его словам, в первом случае по сравнению с 2022 годом они выросли в два раза, во втором — в полтора. В свою очередь в России во время похолодания в декабре «Газпром» удовлетворил все заявки потребителей в полном объеме, поставив при этом «исторический рекорд» по объемам — 1,717 млрд куб. м, сообщил Миллер.
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