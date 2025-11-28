 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Reuters сообщил о риске «черной дыры» для ЕС из-за мирного плана США

Reuters: мирный план США несет риск финансовой «черной дыры» для Европы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Урегулирование на Украине в рамках мирного плана США приведет к значительным затратам Европы, пишет Reuters. Из-за нерешенных территориальных вопросов инвесторы будут опасаться нового конфликта, и восстановление ляжет на ЕС
Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press
Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Предложенный США мирный план по Украине несет риск финансовой «черной дыры» для Европы, угрозу нового конфликта в будущем из-за нерешенных территориальных вопросов и затрат на восстановление страны, пишет экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон.

Первоначальный мирный план Вашингтона предполагал признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими, заморозку по линии соприкосновения Херсона и Запорожья, отказ России от других территорий за пределами этих пяти регионов, а также вывод украинских войск с остающихся под их контролем территорий Донбасса и создание там нейтральной буферной зоны.

В Киеве заявляли, что не согласятся на отказ от территорий, пока пост президента занимается Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин называл нынешнее украинское руководство нелегитимным, поэтому для Москвы важно признание «основных международных игроков».

Бриансон отмечает, что без урегулирования статуса Донбасса Украину вряд ли примут в Евросоюз из опасений за целостность границ. Кроме того, Киев в связи с этим не сможет рассчитывать на приток частного иностранного капитала, в то время как, по данным Всемирного банка, восстановление Украины должно финансироваться за счет средств иностранных правительств, международных организаций и частных инвесторов. Европейский чиновник заявил изданию, что оценка стоимости восстановления приближается к $600 млрд.

Согласно прогнозу Международного валютного банка, ВВП Украины в этом году будет на 20% ниже по сравнению с 2021-м. Кроме того, около 15% производства приходилось на регионы Донбасса, а из страны после начала боевых действий уехали более 5 млн человек. Некоторые беженцы могут вернуться, даже при «хрупком» перемирии, так что Евросоюзу придется финансировать их социальное обеспечение и адаптацию. В такой же поддержке будут нуждаться и демобилизованные после сокращения численности ВСУ, которое предполагает мирный план.

Бриансон выражает сомнение, что Россия согласится с использованием ее замороженных активов, которые в ЕС хотят предоставить Украине в качестве «репарационного кредита». Против этой идеи выступают Бельгия и депозитарий Euroclear, где хранится большинство заблокированных российских активов. Москва считает любые действия со своими активам воровством и предупреждает о юридических последствиях.

Украина договорилась с МВФ о новом финансировании на $8,2 млрд
Экономика
Гэвин Грей (справа)

Первоначальный мирный план США предполагал, что $100 млрд из российских замороженных активов пойдут на восстановление Украины, а оставшиеся средства будут разблокированы и направлены в американо-российский инвестиционный инструмент для реализации совместных проектов. В ходе переговоров в Женеве этот пункт из инициативы убрали, сообщал Bloomberg.

После переговоров мирный план был сокращен до 22 пунктов, говорил президент США Дональд Трамп. По данным Bloomberg, изъятые пункты будут вынесены в отдельные документы для рассмотрения в ходе последующих переговоров.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Военная операция на Украине Европа мирный план
