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Власти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях
Источники Reuters называют переход на платежи в юанях попыткой обойти санкции США, затруднившие расчеты Каракаса в долларах
Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Власти Венесуэлы начали предлагать компаниям, оказывающим услуги государственному сектору, оплачивать их в юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей частных компаний. По данным агентства, предложение об оплате услуг в юанях через счета в китайских банках получили также поставщики и подрядчики подконтрольной государству нефтяной компании PDVSA.

Источники Reuters утверждают, что предложения делались устно и получившие их компании сейчас думают над ответом.

Были ли уже проведены какие-либо транзакции в юанях в счет оплаты услуг, оказанных PDVSA и госсектору, неизвестно. В то же время источники Reuters отмечают, что процесс открытия счетов в китайских банках оказался сложным.

Народный банк Китая, ЦБ Венесуэлы, PDVSA и Министерство информации не ответили на запросы Reuters.

Попытку Каракаса перейти на расчеты в юанях Reuters связывает с санкциями, введенными против Венесуэлы властями США. В августе президент США Дональд Трамп расширил санкции против Венесуэлы, внеся в список практически все властные структуры страны, включая Центробанк. Опрошенные РБК специалисты, включая бывшего старшего советника OFAC Брайана О’Тула, считают, что такой ход Вашингтона сделал практически невозможным для Каракаса проведение безналичных платежей в долларах. Расчеты же с поставщиками в боливарах затрудняет гиперинфляция, в 2018 году ее уровень превысил 130 тыс. процентов.

В начале ноября Bloomberg сообщал о вылете из России в Венесуэлу шести самолетов, доставивших в страну $315 млн наличными.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Венесуэла, юань
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