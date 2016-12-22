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Силуанов рассказал о вертикали исполнения майского указа
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Силуанов рассказал о вертикали исполнения майского указа
Экономика, 16:45
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Силуанов рассказал о вертикали исполнения майского указа
Правительство и регионы выстроили новую вертикаль, которая необходима для выполнения майского указа Путина
Антон Силуанов (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Цели и задачи, определенные майским указом Владимира Путина, расписали между регионами и федеральным центром, распределили на это деньги, а вскоре власти начнут вести мониторинг их выполнения, сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства.

Он напомнил, что в основном расходы возьмет на себя федеральный центр: его доля составит более 95%. Остальное финансирование нацпроектов обеспечат регионы.

Всего по решению президиума Госсовета власти определили 15 верхнеуровневых задач в области экономики и социальной сферы. Объем средств, который будет передан каждому региону, закреплен в бюджете на три года, добавил Силуанов.

«По предложению губернаторов правительство готово это сделать и на весь шестилетний период, чтобы была предсказуемость. У нас есть возможность маневра этими ресурсами как между регионами, так и между отдельными нацпроектами», — отметил первый вице-премьер.

С каждым субъектом правительство заключит соглашение по выполнению нацпроектов, сказал он. Власти также создадут специальную комиссию, которая будет следить за достижением определенных указом целей.

Вертикаль исполнения майского указа разделена на три уровня, заявил Силуанов:

  • первый уровень — это национальные цели и национальные проекты;
  • второй уровень — это региональные программы по исполнению этих нацпроектов;
  • третий уровень — конкретные мероприятия, которые реализуются как на федеральном, так и на региональном уровне для реализации задач, поставленных в указе.

Силуанов объяснил невыполнение майских указов по рабочим местам
Экономика

В сентябре Силуанов указывал на проблемы с реализацией положений майских указов 2012 года по созданию высокопроизводительных рабочих мест. Первый вице-премьер рассказал, что это поручение не удалось выполнить из-за отсутствия четкого целеполагания и исполнения задач. Включенное в тот же президентский указ поручение о повышении зарплат бюджетников исполнить, напротив, удалось, потому что «все было расписано по субъектам России, ответственным федеральным министерствам и ведомствам». Силуанов обещал тогда, что с новым майским указом такое не повторится, поскольку он будет более структурирован.

Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций
Экономика

Для исполнения нацпроектов по новому указу правительство собирается ввести ключевые показатели эффективности (KPI), по которым будет оценивать работу регионов. Как рассказал ​ранее в среду, 28 ноября, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, KPI по темпам роста инвестиций уже в скором времени установят для всех российских субъектов.

Авторы: Антон Фейнберг, Анна Трунина.
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