Газ подорожает на 15% с лета 2013г.

Правление Федеральной службы по тарифам провело очередное заседание, на котором были утверждены оптовые цены на газ для населения. По итогам заседания было принято решение, что с 1 июля 2013г. по всей территории страны газ будет стоить дороже на 15%, сообщает "Российская газета".

Фото: ИТАР-ТАСС

Исключение будет сделано лишь для Республики Алтай, Алтайского края и Архангельской области, где цены будут расти менее активно в связи с тем, что там уровень цен на топливо уже достаточно высок.

Тарифы на газ в России повышаются регулярно. В 2011г. они выросли на 14,5%, с 1 июля 2012г. - на 15%.

Стоит отметить, что под напором европейский клиентов Газпром пересмотрел условия контрактов с европейскими компаниями (немецкие E.ON, RWE) и снизил цены на газ на внешнем рынке.