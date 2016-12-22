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Глава ОСК оценил стоимость диверсификации в ₽99 млрд
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Глава ОСК оценил стоимость диверсификации в ₽99 млрд
Политика, 14:28
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Глава ОСК оценил стоимость диверсификации в ₽99 млрд
Президент Объединенной судостроительной корпорации заявил, что имеет четкое представление о том, чем будут заниматься все предприятия объединения до 2030 года: «Делать мы будем гражданские суда»
Алексей Рахманов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) потребуется 99 млрд руб. на реализацию программы диверсификации до 2027 года. Об этом ее президент Алексей Рахманов заявил в ходе конференции «Итоги 2018 года. Диверсификация. Развитие гражданского судостроения», передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, есть ли у корпорации конкретный план диверсификации, Рахманов попросил не путать «диверсификацию от безденежья в процессе развала страны» и «планомерно исполняемые действия в понимании падения гособоронзаказа». Он отметил, что план, о котором уже было доложено президенту страны, рассчитан до 2030 года.

«Есть очень четкое понимание, что будут делать наши предприятия, а делать мы будем гражданские суда. Либо суда двойного назначения, либо суда высоконасыщенные, которые могут успешно производиться», — рассказал Рахманов.

Глава ОСК назвал два условия, при которых эти цели будут реализованы:

  • финансирование технического перевооружения верфей с акцентом на рост производительности труда и повышение качества;
  • возможность использования финансовых инструментов, которые устанавливают баланс между текущими процентными ставками на рынке и параметрами окупаемости, которые есть у основных заказчиков корпорации.

Диверсификация оборонно-промышленного комплекса является одной из стратегических национальных задач на ближайшие годы. Эта мера заложена в нацпроектах на ближайшие шесть лет. Еще в конце января 2018 года Владимир Путин заявил, что доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году должна составлять 30%, а к 2030 — 50%.

Тема диверсификации поднималась на совещании Владимира Путина с руководством Минобороны и предприятий ОПК, прошедшем 21 ноября в Сочи. Глава государства высказал мнение, что необходимо создать систему, которая позволит управлять процессом диверсификации. По словам президента, нужно четко пре​дставлять минимум на три года вперед, какую продукцию и в каких объемах будет производить каждое предприятие комплекса.

Главное из интервью вице-премьера Юрия Борисова РБК
Политика

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК указал, что госпрограмму диверсификации ОПК нужно принимать вместе с новой госпрограммой вооружений в 2023 году. Он отметил, что работа над ними начнется минимум за два с половиной года до старта.​

Авторы: Инна Сидоркова, Анна Трунина.
Теги: Объединенная судостроительная корпорация , ОПК
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