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Минтруд оценит разницу в зарплатах бюджетников на одинаковых должностях

Минтруд оценит разницу в зарплатах бюджетников на одинаковых должностях
Минтруд запланировал оценить дифференциацию оплаты труда бюджетников и провести «сквозной» мониторинг выплат сотрудникам науки, узнал РБК. Для этого ведомству нужно получить доступ к сведениям, содержащим персональные данные
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минтруд поставил задачу узнать больше о зарплатах в бюджетной сфере и влияющих на них показателях. Ведомство разработало законопроект «О внесении изменений в статью 16 федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования». Документ, подписанный замминистра труда и социальной защиты Еленой Мухтияровой, есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.

Законопроектом предлагается дать право «заинтересованным федеральным органам исполнительной власти» получать доступ к первичным сведениям персонифицированного учета работников бюджетной сферы, которые в том числе содержат персональные данные (при условии их обезличивания перед передачей). Это позволит властям мониторить информацию о реальном уровне зарплат бюджетников, а также оценивать различие доходов сотрудников на одинаковых должностях, следует из материалов к законопроекту.

Проект закона носит технический характер и разработан для упрощения системы межведомственного взаимодействия, заявили РБК в Минтруде.

Что предлагает Минтруд

В настоящее время государственные и муниципальные учреждения ежемесячно предоставляют в Социальный и пенсионный фонд России (СФР) так называемые первичные сведения персонифицированного учета о размере выплат, которые формируют зарплаты сотрудников, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Указанные сведения включают в себя информацию о величине тарифных ставок, должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного/cтимулирующего характера, премий и других выплат по каждому работнику.

Данные передаются в СФР только по работникам из определенных приказом Минтруда сфер, а именно: образования (от дошкольного до высшего), спорта, науки, медицины (как по персоналу больниц, так и медиков, осуществляющих уход на дому), социальных услуг, культуры, искусства, телевещания, кино.

На основе этих сведений СФР формирует агрегированные статистические показатели и передает их заинтересованным федеральным органам власти. Доступ к первоначальному массиву индивидуальных данных остается закрытым для всех ведомств, кроме СФР, в связи с законодательными ограничениями, указывает Минтруд в пояснительной записке.

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Законопроект направлен на снятие этого запрета. Предполагается, что его принятие даст возможность передавать федеральным органам власти сведения персонифицированного учета бюджетников, в том числе содержащие персональные данные физических лиц — при условии их «обязательного обезличивания» в соответствии с законом «О персональных данных» и приказом Роскомнадзора «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных». Обезличивание может проводиться различными методами (замена персональных данных идентификаторами, перемешивание записей и т.д.).

Для чего нужно больше данных

Необходимость предоставления федеральным органам власти обезличенных персональных данных о зарплатах бюджетников обусловлена тем, что они позволят установить «количественную и качественную характеристику заработной платы, а также их получателей», аргументирует Минтруд. Это, в свою очередь, поможет решить ряд задач, говорится в материалах к законопроекту. А именно:

  • проведение более полного анализа и оценки структуры зарплаты бюджетников и влияющих на нее показателей;
  • получение сведений о реальном уровне зарплаты каждого работника;
  • анализ структуры зарплаты и оценка дифференциации в оплате труда работников одной организации и сотрудников, занимающих одинаковые должности в различных организациях на территории одного региона;
  • «сквозной» мониторинг выплат сотрудникам вузов и научных организаций, что должно повысить эффективность управленческих решений в этой сфере.

Минтруд не в первый раз предпринимает попытку усилить контроль за ситуацией с зарплатами в бюджетной сфере. Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 1 января 2023 года госучреждения обязали ежемесячно предоставлять напрямую в Минтруд информацию о зарплатах работников образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы «для оперативного мониторинга исполнения майских указов президента». Однако критерием выполнения майских указов 2012 года является соотношение средних зарплат целых категорий работников и средней зарплаты в регионе. «Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного указами для соответствующей категории работников», — указывает Минтруд. По итогам 2022 года достигнуть заданного указами соотношения средних зарплат удалось только 12 регионам, сообщали «Ведомости».

Какие в России есть проблемы с зарплатами бюджетников

По оценке ученых Финансового университета при правительстве Александра Сафонова и Юлии Долженковой, работники бюджетной сферы составляют около 20% занятого населения России. При этом структура их заработка асимметрична: до 60% дохода приходится на стимулирующие выплаты различного характера, «распределяемые зачастую по формальному принципу и не связанные с конкретными результатами». Это делает оплату труда в бюджетной сфере «непрозрачной, зависящей от воли руководства организаций», считают они.

По состоянию на середину 2023 года в России, по данным Росстата, насчитывалось около 47 тыс. государственных учреждений, в том числе 11,8 тыс. федеральных. Только в федеральных госучреждениях работает более 3,8 млн человек.

Оплата труда бюджетников непрозрачна и часто даже дискриминационна, согласна профессор департамента публичного права НИУ ВШЭ Марина Буянова. Она приводит в пример сферу высшего образования, где существует множество различных доплат — в частности, за публикации или звание лучшего преподавателя, и они отличаются не только от вуза к вузу, но и от сотрудника к сотруднику. «В результате может быть такое, что в одной организации работают два профессора, при этом у одного зарплата 80 тыс. руб., а у другого, условно, 800 тыс. руб. в месяц», — отмечает эксперт.

Кроме того, несправедливым является тот факт, что у руководящих должностей в сфере науки нет «потолка» по оплате труда, полагает Буянова. «Когда вуз отчитывается о зарплатах, зарплаты всех сотрудников суммируются и делятся на количество людей. В результате получается уровень, который предписан [майскими указами]. Однако в действительности руководители получают запредельно — например, миллион рублей в месяц, а рядовой сотрудник в десятки раз меньше», — описывает ситуацию эксперт.

В июле 2022 года Минобрнауки выступило с инициативой ограничить соотношение зарплат руководителей подведомственных правительству вузов и их сотрудников пропорцией 12 к 1. Однако крупнейшие университеты выступили против этой нормы, писал РБК, и она не была введена.

Инициатива Минтруда вполне оправданна, считает Буянова. По ее мнению, в перспективе такой мониторинг может сделать систему оплаты труда в бюджетной сфере более прозрачной. «Минтруд хочет получать отчет по зарплатам каждого отдельного работника, но без идентификации личности — Иванова, Петрова или Сидорова. Это позволит лучше понимать реальные размеры зарплат и может дать импульс для корректировки общей ситуации», — оптимистична Буянова.

Сама по себе дифференциация оплаты труда бюджетников — явление скорее позитивное, считает директор ИНП РАН Александр Широв. «Люди работают по-разному. Есть гарантированный уровень зарплат, а есть переменный, зависящий от интенсивности труда и достижений», — говорит он. Однако то, как реализовывалось повышение зарплат в бюджетном секторе в последние годы, привело к серьезным региональным диспропорциям на рынке труда. В частности, в областях здравоохранения и образования был мощный импульс к стягиванию качественной рабочей силы из регионов с менее высоким средним уровнем зарплаты в регионы с более высоким. Такая диспропорция является крайне негативным явлением, считает Широв.

По данным Росстата за январь—июнь 2023 года, в России сохраняется высокий уровень дифференциации зарплат бюджетников в зависимости от региона. Так, например, в Москве зарплата преподавателей вузов в этот период составляла в среднем 213 тыс. руб., а в Карачаево-Черкессии — только 66 тыс. руб. (в три раза ниже). В среднем по России показатель равняется 130 тыс. руб. (в 1,6 раза ниже, чем в столице).

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
рынок труда бюджетники Минтруд
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