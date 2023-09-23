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Власти назвали 8 регионов с наибольшим ростом зарплат в ближайшие годы

Минэкономики: В 8 регионах в ближайшие годы зарплаты будут расти на 10% и выше
Минэкономразвития назвало регионы, в которых ожидается наибольший рост номинальных зарплат в 2023-2026 годах. Среди лидеров оказались Кузбасс, Челябинская область и Дагестан. Москва и Санкт-Петербург в топ не вошли
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Минэкономразвития сделало прогноз о регионах-лидерах в 2023–2026 годах по среднегодовому темпу роста номинальной заработной платы, то есть зарплаты без учета инфляции. Информация об этом содержится в прогнозе социально-экономического развития на ближайшую трехлетку, РБК ознакомился с ним.

Как ожидает ведомство, номинальный рост зарплаты на уровне 10% или выше в среднем за четыре года продемонстрируют восемь регионов. А именно: Кемеровская область (+11,1%), Челябинская область (+10,8%), Дагестан (+10,6%), Забайкальский край (+10,2%), Мордовия и Воронежская область (по +10,1% соответственно), Ярославская и Владимирская область (по +10% соответственно).

В топ попало еще семь регионов, где ожидается рост зарплат чуть ниже 10%. Это Алтайский край (+9,9%), Чувашия (+9,7%), Оренбургская и Новосибирская области (+9,5% и +9,2% соответственно), Ульяновская область (+9,1%), Адыгея (+9%), Курганская область (+8,9%).

Москва и Санкт-Петербург в перечень Минэкономразвития не вошли. Но в ведомстве отметили, что ожидают положительную среднегодовую динамику номинальной зарплаты во всех субъектах по базовому варианту прогноза. Прогноз предполагает, что средний уровень инфляции в 2023-2026 годах будет соответствовать уровню 5,3%. Это означает, что реальный рост зарплат в субъектах будет ниже номинального.

По прогнозу Минэкономразвития, реальная зарплата работников организаций в целом по России в 2023 году вырастет на 6,2%, однако в 2024-2026 годах темп ее увеличения замедлится и не превысит 2,6%. Среднемесячная начисленная зарплата в 2023 году вырастет более активно — на 12,4%, до 73,4 тыс. руб., и к 2026 году достигнет 91,7 тыс. руб.

Ведомство также приводит данные за первое полугодие 2023 года. В этот период рост номинальной заработной платы также наблюдался во всех регионах. Выше среднероссийского уровня рост был в 60 субъектах, а наибольший продемонстрировали Оренбургская область (+22,9%), Курганская область (+21%), Алтайский край (+20,2%), Чувашия (+19,5%), Марий Эл (+18,8%) и Брянская область (+17,7 процента).

Увеличение темпов роста зарплаты в регионах будет обеспечено повышением МРОТ и заработных плат в бюджетном секторе, а также донастройкой мер социальной поддержки на федеральном уровне, поясняют в Минэкономразвития. Так, с 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля. По словам главы правительства Михаила Мишустина, эта мера увеличит зарплаты 4,5 млн россиян.

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На уровне субъектов рост зарплат подтолкнет продолжение реализации мер поддержки реального сектора экономики через региональные фонды развития промышленности и предпринимательства, а также инвестиционные проекты и поддержка занятости работников организаций, говорится в прогнозе.

«Кроме того, поддержку окажут меры, связанные с выявлением и легализацией неформально занятых граждан», — указали в Минэкономразвития. О том, что власти планируют усилить контроль за теневой занятостью, ранее сообщал РБК.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Зарплаты Минэкономразвития регионы теневая экономика
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