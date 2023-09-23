Власти назвали 8 регионов с наибольшим ростом зарплат в ближайшие годы

Минэкономики: В 8 регионах в ближайшие годы зарплаты будут расти на 10% и выше

Минэкономразвития назвало регионы, в которых ожидается наибольший рост номинальных зарплат в 2023-2026 годах. Среди лидеров оказались Кузбасс, Челябинская область и Дагестан. Москва и Санкт-Петербург в топ не вошли

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Минэкономразвития сделало прогноз о регионах-лидерах в 2023–2026 годах по среднегодовому темпу роста номинальной заработной платы, то есть зарплаты без учета инфляции. Информация об этом содержится в прогнозе социально-экономического развития на ближайшую трехлетку, РБК ознакомился с ним.

Как ожидает ведомство, номинальный рост зарплаты на уровне 10% или выше в среднем за четыре года продемонстрируют восемь регионов. А именно: Кемеровская область (+11,1%), Челябинская область (+10,8%), Дагестан (+10,6%), Забайкальский край (+10,2%), Мордовия и Воронежская область (по +10,1% соответственно), Ярославская и Владимирская область (по +10% соответственно).

В топ попало еще семь регионов, где ожидается рост зарплат чуть ниже 10%. Это Алтайский край (+9,9%), Чувашия (+9,7%), Оренбургская и Новосибирская области (+9,5% и +9,2% соответственно), Ульяновская область (+9,1%), Адыгея (+9%), Курганская область (+8,9%).

Москва и Санкт-Петербург в перечень Минэкономразвития не вошли. Но в ведомстве отметили, что ожидают положительную среднегодовую динамику номинальной зарплаты во всех субъектах по базовому варианту прогноза. Прогноз предполагает, что средний уровень инфляции в 2023-2026 годах будет соответствовать уровню 5,3%. Это означает, что реальный рост зарплат в субъектах будет ниже номинального.

По прогнозу Минэкономразвития, реальная зарплата работников организаций в целом по России в 2023 году вырастет на 6,2%, однако в 2024-2026 годах темп ее увеличения замедлится и не превысит 2,6%. Среднемесячная начисленная зарплата в 2023 году вырастет более активно — на 12,4%, до 73,4 тыс. руб., и к 2026 году достигнет 91,7 тыс. руб.

Ведомство также приводит данные за первое полугодие 2023 года. В этот период рост номинальной заработной платы также наблюдался во всех регионах. Выше среднероссийского уровня рост был в 60 субъектах, а наибольший продемонстрировали Оренбургская область (+22,9%), Курганская область (+21%), Алтайский край (+20,2%), Чувашия (+19,5%), Марий Эл (+18,8%) и Брянская область (+17,7 процента).

Увеличение темпов роста зарплаты в регионах будет обеспечено повышением МРОТ и заработных плат в бюджетном секторе, а также донастройкой мер социальной поддержки на федеральном уровне, поясняют в Минэкономразвития. Так, с 1 января 2024 года МРОТ увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля. По словам главы правительства Михаила Мишустина, эта мера увеличит зарплаты 4,5 млн россиян.

На уровне субъектов рост зарплат подтолкнет продолжение реализации мер поддержки реального сектора экономики через региональные фонды развития промышленности и предпринимательства, а также инвестиционные проекты и поддержка занятости работников организаций, говорится в прогнозе.

«Кроме того, поддержку окажут меры, связанные с выявлением и легализацией неформально занятых граждан», — указали в Минэкономразвития. О том, что власти планируют усилить контроль за теневой занятостью, ранее сообщал РБК.