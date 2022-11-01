Крупнейшие вузы выступили против потолка зарплат ректоров

Минобрнауки подготовило проект постановления правительства об ограничении зарплат руководителей крупнейших государственных университетов и научных центров. Почти в половине из них высказались против предлагаемого лимита

Виктор Садовничий (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Ведущие российские университеты высказались против того, чтобы зарплаты их руководства (руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) ограничивались планкой в 12 средних зарплат в учреждении. Это ограничение планируется установить для 11 федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении правительства. Пять из них — МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, Курчатовскй институт и РАНХиГС — с разными формулировками выразили свое несогласие с нормативом, устанавливаемым подготовленным Министерством науки и высшего образования России постановлением правительства.

В этих учреждениях на запрос РБК не ответили. В Минобрнауки не смогли предоставить комментарий оперативно.

Почему Минобрнауки намерено ограничить зарплаты ректоров

Минобрнауки в октябре этого года согласовало с другими ведомствами и одиннадцатью государственными образовательными и научными учреждениями проект постановления правительства, фиксирующий соотношение среднемесячной заработной платы работников таких учреждений и их руководства на уровне не более 1 к 12. Проект постановления (есть у РБК) согласовали Минфин и Минтруд России, он получил положительное заключение Минюста.

Принципиальное решение о том, что зарплаты руководства этих учреждений должны быть ограничены, правительство приняло в октябре 2021 года. Как говорится в пояснительной записке к проекту министерства, это делается «в целях обеспечения единообразия в вопросе установления предельного уровня соотношения среднемесячных заработных плат руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров и среднемесячных заработных плат работников организаций, подведомственных правительству».

Свои отзывы на проект Минобрнауки представили все учреждения, которых он напрямую касается: Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, Московский государственный университет (МГУ), Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при президенте Российской Федерации, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Российский фонд фундаментальных исследований (сейчас РЦНИ) и Российская академия образования (РАО).

Как ведущие университеты объяснили свою позицию

Согласно отзывам на проект постановления правительства (есть в распоряжении РБК), в СПбГУ не сочли возможным согласовать проект, поскольку он «не учитывает особенности отдельных учреждений», руководители которых назначаются указом президента РФ. Такую же позицию занял МГУ. В его отзыве также указывается, что ректор университета Виктор Садовничий неоднократно информировал аппарат правительства о предложении сохранения ему заработной платы, установленной в прежние годы.

Как выяснил РБК на основе опубликованных деклараций, в прошлом году совокупный доход Садовничего составил 21,2 млн руб., из которых 15,3 млн руб. — зарплата ректора и 437,5 тыс. руб. — оплата за совмещение ставки заведующего кафедрой функционального анализа и вычислительной математики МГУ. В 2020 году совокупный доход Садовничего составил 17,6 млн руб.

В отзыве Курчатовского института говорится, что типовой договор учреждения не предусматривает установленное соотношение зарплат руководителей и работников института и не является обязательным для таких учреждений.

Еще в двух вузах — РАНХиГС и НИУ ВШЭ — не согласились с новым соотношением зарплат и предложили установить его на уровне 1 к 15. В отзыве РАНХиГС поясняется, что оплата труда научно-педагогических кадров — это основная статья расходов академии и при применении ограничения, предложенного Минобрнауки, зарплата ректора окажется ниже таковой у ректоров других столичных вузов, не обладающих сетью филиалов и большим имущественным комплексом. В НИУ ВШЭ также упомянули соответствующие предложения, направленные ранее в Минобрнауки и поддержанные «другими вузами» и курирующим отрасль вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

В 2019 году ректор РАНХиГС Владимир Мау занял второе место в рейтинге РБК по уровню годового дохода (107,6 млн руб.), уступив первое место ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко (236,9 млн руб.). По итогам того же рейтинга Ярослав Кузьминов, тогда ректор НИУ ВШЭ, занял четвертое место (53,6 млн руб.). В прошлом году Литвиненко сохранил лидерство, заработав 385,2 млн руб. совокупно, из которых заработная плата составила 8,4 млн руб. За тот же период Мау заработал 17,8 млн руб., его коллега из НИУ ВШЭ Никита Анисимов — 12,2 млн руб.

В целях исполнения майских указов президента в прошлом году правительство выделило из резервного фонда 12 млрд руб. на повышение зарплат работников бюджетного сектора. Из них более 2,9 млрд руб. планировалось направить на зарплаты работников образовательных учреждений, 5,2 млрд руб. — на зарплаты в научных учреждениях. В мае этого года Счетная палата назвала вузы, отстающие по уровню зарплат сотрудников от показателей майских указов (200% от средней зарплаты для регионов и 100% — для Москвы), это оказались МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и Академия Глазунова.