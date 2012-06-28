Брать и давать в долг от имени России будет Финансовое агентство

"Возросшая волатильность рынков диктует необходимость перехода к методам активного управления государственным долгом и постоянного профессионального присутствия на финансовом рынке - к более разнообразным стратегиям инвестирования средств суверенных фондов. В этой связи правительству Российской Федерации необходимо создать все условия для того, чтобы уже в начале 2013г. Российское финансовое агентство смогло приступить к своей практической деятельности", - заявил В.Путин.
Президент особо подчеркнул важность грамотного использования сверхдоходов, получаемых от экспорта нефти и газа. По его словам, нужно вернуться к существовавшему ранее порядку, при котором эти доходы не допускалось использовать на покрытие текущих расходов.
"В случае если фактическая цена на нефть оказывается выше базовой, дополнительные доходы следует направлять в Резервный фонд. После достижения установленного нормативно объема Резервного фонда дополнительные нефтегазовые доходы должны направляться в Фонд национального благосостояния. При этом часть этих доходов может использоваться для финансирования инфраструктурных и других приоритетных для Российской Федерации проектов", - отметил В.Путин.
Обеспечить сохранность собранных в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния средств, а равно и прибыльность их использования должно будет Российское финансовое агентство.
"Эти положения следует закрепить в бюджетном законодательстве в 2012г., с тем чтобы соответствующие нормы были применены при формировании федерального бюджета начиная с 2013г.", - отметил президент.