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Газопровод «Север — Юг» предлагают переименовать в «Пакистанский поток». Соответствующие изменения содержатся в одобренном правительством протоколе об изменении соглашения о реализации проекта газопровода. Распоряжение об одобрении протокола размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в соглашение следующие изменения: а) в наименовании соглашения слова «Север — Юг» заменить словами «Пакистанский поток», — говорится в документе.

Соглашение о строительстве газовой трубы страны подписали в октябре 2015 года. Длина газопровода составит 1,1 тыс. км, пропускная способность — 12,4 млрд куб. м в год. Он должен будет связать южнопакистанский портовый город Карачи, где находятся терминалы по приему сжиженного газа, с городом Лахором на севере страны. Реализация проекта была возложена на госкорпорацию «Ростех». Позже, в октябре 2017 года, страны подписали соглашение о поставках сжиженного природного газа из России в Пакистан.

В июне 2017-го было решено отложить строительство газопровода на 2019 год. Глава «Ростеха» тогда говорил, что причиной стало отсутствие согласия между сторонами по тарифу. По его словам, предложенные пакистанской стороной расчеты не позволяли вернуть затраченные на проект средства.