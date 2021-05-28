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Экономика ,  
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Нидерланды заявили о поиске решения по налоговому соглашению с Россией

Королевство еще не получило от российской стороны официальное уведомление о выходе из налогового соглашения. Когда это произойдет, власти оценят последствия для бизнеса. Нидерланды рассчитывают на диалог с Москвой по этому вопросу
Фото: Yuriko Nakao / AFLO / Global Look Press
Фото: Yuriko Nakao / AFLO / Global Look Press

Амстердам продолжит диалог с Москвой, чтобы выработать решение по налоговому вопросу, заявил ТАСС представитель Минфина Нидерландов Ремко Раус. По его словам, королевство пока не получило от России официального уведомления о выходе из налогового соглашения.

«Как только мы получим уведомление, мы определим, какие последствия это будет иметь для голландского бизнеса. Пока же мы продолжим диалог с Россией с целью поиска решения», — заявил он.

Чиновник отметил, что Нидерланды знают о шагах России по выходу из соглашения. Также Раус заявил, что российская сторона установила «строгие требования» для предоставления льгот по нему. «Это бы негативно отразилось на многих голландских компаниях. Такую ситуацию Нидерланды считают нежелательной», — добавил представитель Минфина.

Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Политика
Владимир Путин

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество 26 мая. Если российская сторона официально уведомит Нидерланды об этом до конца июня, действие соглашения прекратится с 1 января 2022 года.

Соглашение было заключено в 1996 году, оно позволяло выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2–3%, тогда как соответствующая ставка в России в разы выше: например, для юридических лиц — 15% на дивиденды и 20% на проценты. В конце декабря прошлого года российский Минфин предложил Нидерландам пересмотреть его условия, но договоренности достичь не удалось.

В конце марта Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Путин предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, с которыми не удастся договориться о корректировке.

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В апреле в Госдуму внесли законопроект о денонсации соглашения. В пояснительной записке к документу говорилось, что Россия предлагала королевству перезаключить соглашение на тех же условиях, что ранее были приняты Кипром, Люксембургом и Мальтой. С ними российская сторона договорилась повысить базовую ставку налога на дивиденды и проценты до 15%. При этом предусматриваются исключения, при которых ставка налога составит 5%. 11 мая нижняя палата парламента приняла закон.

Российский Минфин также собирается предложить изменения в налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нидерланды налоги Минфин соглашение
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