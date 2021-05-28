Нидерланды заявили о поиске решения по налоговому соглашению с Россией

Королевство еще не получило от российской стороны официальное уведомление о выходе из налогового соглашения. Когда это произойдет, власти оценят последствия для бизнеса. Нидерланды рассчитывают на диалог с Москвой по этому вопросу

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Амстердам продолжит диалог с Москвой, чтобы выработать решение по налоговому вопросу, заявил ТАСС представитель Минфина Нидерландов Ремко Раус. По его словам, королевство пока не получило от России официального уведомления о выходе из налогового соглашения.

«Как только мы получим уведомление, мы определим, какие последствия это будет иметь для голландского бизнеса. Пока же мы продолжим диалог с Россией с целью поиска решения», — заявил он.

Чиновник отметил, что Нидерланды знают о шагах России по выходу из соглашения. Также Раус заявил, что российская сторона установила «строгие требования» для предоставления льгот по нему. «Это бы негативно отразилось на многих голландских компаниях. Такую ситуацию Нидерланды считают нежелательной», — добавил представитель Минфина.

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество 26 мая. Если российская сторона официально уведомит Нидерланды об этом до конца июня, действие соглашения прекратится с 1 января 2022 года.