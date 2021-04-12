Правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Правительство одобрило предложение денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Законопроект внесен в Госдуму.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения», — говорится в сообщении.

Ранее Минфин России предлагал Нидерландам условия пересмотра налоговых соглашений, аналогичные тем, которые были успешно согласованы с Кипром, Люксембургом, Мальтой. Однако голландская сторона настаивала на сохранении каналов вывода доходов из России в пользу структур без реального экономического присутствия в Нидерландах (иными словами, в пользу голландских структур с российскими бенефициарами), сообщал Минфин.

По данным министерства, только в 2017–2019 годах объем выведенных из России в Нидерланды средств через выплаты процентов и дивидендов составил более 1,2 трлн руб. (в среднем более 400 млрд руб. ежегодно). Действующее соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, выплачивая налог по эффективной ставке 2–3%, утверждал Минфин и предлагал поднять налог на вывод средств до 15%.