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Экономика ,  
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Правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Правительство одобрило предложение денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Законопроект внесен в Госдуму.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения», — говорится в сообщении.

Россия решила отказаться от налогового соглашения с Нидерландами
Экономика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее Минфин России предлагал Нидерландам условия пересмотра налоговых соглашений, аналогичные тем, которые были успешно согласованы с Кипром, Люксембургом, Мальтой. Однако голландская сторона настаивала на сохранении каналов вывода доходов из России в пользу структур без реального экономического присутствия в Нидерландах (иными словами, в пользу голландских структур с российскими бенефициарами), сообщал Минфин.

По данным министерства, только в 2017–2019 годах объем выведенных из России в Нидерланды средств через выплаты процентов и дивидендов составил более 1,2 трлн руб. (в среднем более 400 млрд руб. ежегодно). Действующее соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, выплачивая налог по эффективной ставке 2–3%, утверждал Минфин и предлагал поднять налог на вывод средств до 15%.

Перспектива странам договориться еще остается, но у голландской стороны времени осталось крайне мало, сказал РБК партнер КПМГ в России и СНГ Александр Токарев. В случае завершения денонсации соглашение прекратит применяться с 1 января 2022 года.

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Российские группы активно использовали Нидерланды для регистрации субхолдинговых компаний для инвестирования в зарубежные операционные компании. «Сейчас мы видим тренд на ликвидацию голландских субхолдинговых компаний», — сказал РБК Токарев. Вариант реструктуризации (например, переезд в российский Специальный административный район, САР, или в другую зарубежную юрисдикцию) будет зависеть от структуры конкретной группы, указывает Токарев. «С переездом в САР могут быть определенные сложности, потому что из Нидерландов напрямую с САР редомицилировать нельзя, нужна промежуточная «остановка» в стране ЕС. Также уже после редомициляции в САР у бывшей голландской компании могут по-прежнему возникать налоговые последствия в Нидерландах в случае отсутствия соглашения об избежании двойного налогообложения», — добавил эксперт.

При участии
Иван Ткачёв, Роман Котерев
Нидерланды Минфин России денонсация двойное налогообложение
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