США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира, уступив его Сингапуру, следует из обновленного рейтинга швейцарской бизнес-школы IMD. Впервые в десятке лучших оказались две экономики Ближнего Востока — Катар и ОАЭ

Фото: Kevin Lam / Reuters

Сингапур спустя 10 лет вернулся на вершину рейтинга самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD. Соединенные Штаты надолго на первом месте не задержались, откатившись на третью позицию. Вторую строчку, как и годом ранее, занял Гонконг.

Ближний Восток наступает

В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место). Еще три года назад они находились, соответственно, на 13-й и 15-й позициях. «Теперь ОАЭ занимает первое место в мире по эффективности бизнеса, превосходя другие экономики в таких областях, как производительность труда, цифровая трансформация и предпринимательство», — говорится в релизе IMD.

Кроме того, Саудовская Аравия поднялась в рейтинге на 13 строк — самый крупный скачок этого года, до 26-го места. Она получила самую высокую глобальную оценку по государственным инвестициям в образование.

США, продержавшись год на вершине рейтинга, опустились на третью строчку. Импульс, который дала было налоговая реформа Дональда Трампа (снижение налогов на бизнес), «судя по всему, иссяк», объясняет IMD. Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.