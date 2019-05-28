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Экономика ,  
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США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира, уступив его Сингапуру, следует из обновленного рейтинга швейцарской бизнес-школы IMD. Впервые в десятке лучших оказались две экономики Ближнего Востока — Катар и ОАЭ
Фото: Kevin Lam / Reuters

Сингапур спустя 10 лет вернулся на вершину рейтинга самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD. Соединенные Штаты надолго на первом месте не задержались, откатившись на третью позицию. Вторую строчку, как и годом ранее, занял Гонконг.

Ближний Восток наступает

В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место). Еще три года назад они находились, соответственно, на 13-й и 15-й позициях. «Теперь ОАЭ занимает первое место в мире по эффективности бизнеса, превосходя другие экономики в таких областях, как производительность труда, цифровая трансформация и предпринимательство», — говорится в релизе IMD.

Кроме того, Саудовская Аравия поднялась в рейтинге на 13 строк — самый крупный скачок этого года, до 26-го места. Она получила самую высокую глобальную оценку по государственным инвестициям в образование.

США, продержавшись год на вершине рейтинга, опустились на третью строчку. Импульс, который дала было налоговая реформа Дональда Трампа (снижение налогов на бизнес), «судя по всему, иссяк», объясняет IMD. Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.

В рейтинге глобальной конкурентоспособности, который составляется с 1989 года, представлено 63 страны. Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенным на четыре категории (индекса): эффективность экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры, в свою очередь, состоят более чем из 300 разнообразных переменных — от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей.

Ирландия — светлое пятно в Европе

Североевропейские страны, традиционно занимающие высокие места в этом рейтинге, несколько утратили свои позиции в этом году. Дания опустилась с 6-й на 8-ю строчку, Норвегия — с 8-й на 11-ю. Кроме того, Нидерланды откатились с четвертого места на шестое, Германия — с 15-го на 17-е.

Однако Ирландия поднялась с 12-го места на седьмое благодаря улучшению условий для бизнеса и укреплению экономики в целом. Ирландия занимает первое место в мире, по версии IMD, по показателю инвестиционных стимулов для иностранных инвесторов. Страна, в частности, отличается благоприятным налоговым режимом для корпораций, характеризуется самым молодым населением в Европе (треть жителей не достигает возраста 25 лет) и при этом образованной высококвалифицированной рабочей силой.

У России застой в рейтинге

Что касается России, страна застыла на 45-й строчке, не сдвинувшись с нее за год. По сравнению с 2015 годом позиции России в рейтинге также не улучшились. Если в рейтинге Всемирного банка Doing Business, на который официально ориентируется правительство, Россия последовательно растет (31-е место в рейтинге 2018 года), то в рейтинге IMD у нее застой.

Вместе с тем переменные конкурентоспособности, по которым рейтингуются страны, у России за год поменялись:

  • Самые значительные улучшения зафиксированы по макроэкономическим параметрам (профицит бюджета, профицит текущего счета, экспорт товаров), но также и по ряду неденежных индикаторов (например, внедрение big data и аналитики, забюрократизированность, уклонение от уплаты налогов, образ страны за рубежом).
  • В то же время ухудшились позиции страны по таким показателям, как рост населения, патентные заявки на душу населения, развитие венчурного капитала, права акционеров.

IMD в рамках глобального исследования также опросила российских бизнес-руководителей на предмет ключевых факторов привлекательности российской экономики:

  • 74,3% назвали ключевым преимуществом России высококвалифицированную рабочую силу;
  • 66,2% — высокий уровень образования в обществе;
  • 37,8% — конкурентоспособность с точки зрения издержек.
Автор: Иван Ткачёв
Теги: конкурентноспособность, IMD, Рейтинги
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