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Росалкогольрегулирование попросило доработать ГОСТ на пиво
Росалкогольрегулирование предложило доработать ГОСТ на пиво, включив в стандарт методики, позволяющие определить долю солода в продукте. В результате некоторые популярные сорта могут быть признаны пивными напитками
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Росалкогольрегулирование обратилось в Росстандарт с просьбой включить в программу национальной стандартизации на 2019 год пересмотр и разработку новых стандартов на пиво. Как следует из письма начальника сводного аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислава Спирина (копия есть у РБК), речь идет о пересмотре​ ГОСТа 31711–2012 «Пиво. Общие технические условия» и ГОСТа Р 55292–2012 «Напитки пивные. Общие технические условия».

В Роскалкогольрегулировании подтвердили достоверность письма. Как уточнил представитель ведомства, предложение пересмотреть действующие ГОСТы было сформировано по поручению правительства: проблема фальсификации пива обсуждалась на прошедшем в декабре заседании госкомиссии по борьбе с контрафактом. В результате Росалкогольрегулированию, Росстандарту и автономной некоммерческой ассоциации «Роскачество» было поручено «обеспечить внесение изменений» в ГОСТы, указано в протоколе заседания госкомиссии. 

Роскачество участвует в этой работе, подтвердил представитель организации. Пресс-служба Росстандарта не ответила на запрос РБК.

На проблему подмены пива пивными напитками Роскачество обратило внимание еще летом, когда накануне чемпионата мира по футболу объявило итоги своего исследования наиболее популярных пивных брендов. Согласно действующему закону пивом может считаться только напиток, в котором на солод в основном сырье приходится не менее 80%. Оставшаяся часть может быть заменена более дешевым сырьем — зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами. Если в продукте солода меньше 80%, то он уже считается пивным напитком.

Планируемые изменения в ГОСТе позволят идентифицировать пивоваренную продукцию, следует из письма Росалкогольрегулирования. Речь идет о методиках, которые позволят определить количество содержащегося в напитке солода, несоложеного сырья и сахаросодержащих продуктов.

Пиво или пивной напиток

Прошлым летом Роскачество изучило 40 марок светлого фильтрованного пива. По пяти у экспертов сразу возникли вопросы, можно ли считать их пивом: «Арсенальное», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара классическое» (производитель — «Балтика») и «Окское» (Heineken). Поскольку в действующем ГОСТе нет аттестованных методов, которые позволяют определить, сколько в пиве содержится заменителей солода, признать «сэкономивших на сырье» производителей нарушителями нельзя, сетовали тогда в Роскачестве. Сами пивовары с результатами исследования не согласились. В Союзе российских пивоваров заявили, что исследование было проведено «с грубыми нарушениями», а его результаты «фактически вводят потребителей в заблуждение» — у Роскачества нет профессиональных знаний и опыта в пивоварении.

Что думают пивовары об инициативе Росалкогольрегулирования и как изменятся в странах ЕАЭС требования к пиву — читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Елена Сухорукова, Ольга Дубравицкая
Теги: пиво, Росалкогольрегулирование, Роскачество
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