Эксперты оценили индикаторы России за март словами «остров стабильности»
Статистические индикаторы российской экономики за март 2022 года, представленные 27 апреля Росстатом и Минэкономразвития, «рисуют картину России как острова стабильности, по крайней мере, пока», пишут аналитики инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Софья Донец и Андрей Мелащенко в записке для клиентов 28 апреля (есть у РБК). По их словам, вызванные санкционным кризисом всплеск потребительского спроса и снижение деловой активности «на данный момент кажутся незначительными».
Однако в «Ренессансе» ожидают, что уже в апреле как промпроизводство, так и розничный товарооборот покажут отрицательную динамику в годовом выражении, а безработица станет основным фактором для беспокойства к середине года.
- В марте 2022 года оборот розничной торговли в России в сопоставимых ценах, по данным Росстата, увеличился на 2,2% к марту предыдущего года.
- В том числе объем продаж продовольственных товаров вырос на 5,1% в годовом выражении (по сравнению с 3,4% роста в феврале), непродовольственных товаров — снизился на 0,3% (после роста на 7,9% месяцем ранее).
- «Главными сюрпризами», как пишут аналитики, стали уровень безработицы, который в марте не изменился по сравнению с февралем и составил 4,1%, и индекс промышленного производства, который вырос на 3% по сравнению с мартом 2021 года (рынок ожидал снижения показателя, отмечают авторы).
Минэкономразвития оценило рост ВВП России в марте в 1,6% по сравнению с мартом предыдущего года — против 4,3% в феврале. В результате рост ВВП в первом квартале был оценен на уровне 3,7%. По прогнозу «Ренессанса», в 2022 году российский ВВП снизится на 8,2%.
Тем не менее в марте к февралю с устранением сезонности оборот розничной торговли в стране снизился примерно на 2%, что стало крупнейшим снижением показателя с пандемийного апреля 2020 года, оценивают экономисты «Ренессанс Капитала». А реальные располагаемые доходы населения в первом квартале 2022 года сократились на 1,2% в годовом выражении. По прогнозу «Ренессанса», зарплаты в России (на которые приходится более 55% в составе денежных доходов) в номинальном выражении увеличатся в этом году на 12–13%, что при средней инфляции в 17–18% даст снижение реальных зарплат на 5–6%.
На фоне демографического старения населения и последствий пандемии COVID-19 рабочая сила в России продолжила сокращение в марте, что эксперты инвесткомпании называют «одним из факторов, стоящих за хорошими цифрами по безработице». Однако они ожидают, что к лету уровень безработицы все равно увеличится (не говорят, насколько). «Эффективность господдержки рынка труда станет ключевым фактором для сдерживания потенциального роста безработицы», — указывают они. Ранее экономисты, традиционно опрошенные Банком России, оценили, что безработица вырастет до 6,9% к концу 2022 года по сравнению с фактическим значением в 4,3% в 2021 году.