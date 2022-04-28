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Экономика ,  
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Эксперты оценили индикаторы России за март словами «остров стабильности»

Появившиеся накануне мартовские индикаторы по экономике России на текущий момент создают впечатление «островка стабильности», написали аналитики «Ренессанс Капитал». Они все равно ожидают спада ВВП на 8% и роста безработицы к лету
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Статистические индикаторы российской экономики за март 2022 года, представленные 27 апреля Росстатом и Минэкономразвития, «рисуют картину России как острова стабильности, по крайней мере, пока», пишут аналитики инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Софья Донец и Андрей Мелащенко в записке для клиентов 28 апреля (есть у РБК). По их словам, вызванные санкционным кризисом всплеск потребительского спроса и снижение деловой активности «на данный момент кажутся незначительными».

Однако в «Ренессансе» ожидают, что уже в апреле как промпроизводство, так и розничный товарооборот покажут отрицательную динамику в годовом выражении, а безработица станет основным фактором для беспокойства к середине года.

  • В марте 2022 года оборот розничной торговли в России в сопоставимых ценах, по данным Росстата, увеличился на 2,2% к марту предыдущего года.
  • В том числе объем продаж продовольственных товаров вырос на 5,1% в годовом выражении (по сравнению с 3,4% роста в феврале), непродовольственных товаров — снизился на 0,3% (после роста на 7,9% месяцем ранее).
  • «Главными сюрпризами», как пишут аналитики, стали уровень безработицы, который в марте не изменился по сравнению с февралем и составил 4,1%, и индекс промышленного производства, который вырос на 3% по сравнению с мартом 2021 года (рынок ожидал снижения показателя, отмечают авторы).

Минэкономразвития оценило рост ВВП России в марте в 1,6% по сравнению с мартом предыдущего года — против 4,3% в феврале. В результате рост ВВП в первом квартале был оценен на уровне 3,7%. По прогнозу «Ренессанса», в 2022 году российский ВВП снизится на 8,2%.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

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Тем не менее в марте к февралю с устранением сезонности оборот розничной торговли в стране снизился примерно на 2%, что стало крупнейшим снижением показателя с пандемийного апреля 2020 года, оценивают экономисты «Ренессанс Капитала». А реальные располагаемые доходы населения в первом квартале 2022 года сократились на 1,2% в годовом выражении. По прогнозу «Ренессанса», зарплаты в России (на которые приходится более 55% в составе денежных доходов) в номинальном выражении увеличатся в этом году на 12–13%, что при средней инфляции в 17–18% даст снижение реальных зарплат на 5–6%.

На фоне демографического старения населения и последствий пандемии COVID-19 рабочая сила в России продолжила сокращение в марте, что эксперты инвесткомпании называют «одним из факторов, стоящих за хорошими цифрами по безработице». Однако они ожидают, что к лету уровень безработицы все равно увеличится (не говорят, насколько). «Эффективность господдержки рынка труда станет ключевым фактором для сдерживания потенциального роста безработицы», — указывают они. Ранее экономисты, традиционно опрошенные Банком России, оценили, что безработица вырастет до 6,9% к концу 2022 года по сравнению с фактическим значением в 4,3% в 2021 году.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
российская экономика «Ренессанс Капитал» санкции кризис Росстат
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