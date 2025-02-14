Кеннеди-младший назвал население США самым нездоровым в мире
Американцы — самая больная нация в мире, заявил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в эфире Fox News.
«Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но у нас худшие показатели. У нас самое больное население в мире», — сказал он.
По мнению Кеннеди-младшего, его ведомству необходима кардинальная реформа. Сферу здравоохранения следует передать тому, кого «действительно беспокоит здоровье» граждан, уверен министр.
«Нам нужен тот, кто смог бы сказать: я стану разрушителем, я больше не позволю пищевой и фармацевтической индустриям определять политику в области здравоохранения», — заявил министр.
Ранее сенат США проголосовал за утверждение Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения. Его кандидатура стала одной из самых спорных в команде нового президента Дональда Трампа.
Чиновник негативно высказывался о вакцинации, проводил связь между прививками и аутизмом у детей. Он также скептически относился к пандемии COVID-19.
В декабре 77 лауреатов Нобелевской премии написали открытое письмо с просьбой не утверждать Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения.
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