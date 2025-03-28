В Госсовете за семью ответит глава Мордовии

Власти определились с основным кандидатом на роль куратора семейной политики в Госсовете — им стал губернатор Мордовии Артем Здунов, сообщили источники РБК. Он возглавит профильную комиссию вместо перешедшего в Минтранс Никитина

Артём Здунов (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Новым председателем комиссии Госсовета по направлению «Семья» планируют назначить губернатора Мордовии Артема Здунова. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с подготовкой назначения, и подтвердил собеседник, близкий к Администрации президента. «Все документы готовы», — отметил он.

Сам Здунов не стал комментировать будущее назначение по просьбе РБК, заявив, что ему об этом не известно. Однако он отметил, что вопросами семьи и демографии в «родной республике» занимается ежедневно.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Комиссия Госсовета по направлению «Семья» была создана в 2024 году (был объявлен Годом семьи), она пришла на смену комиссии по социальной политике. Должность ее руководителя занимал экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин, однако в феврале 2025 года он был назначен заместителем министра транспорта и позиция главы комиссии стала вакантной. Основной задачей комиссии выступает выработка мер по поддержке семей, улучшению демографической ситуации в стране, а также «семейноцентричности» всех национальных проектов.

Статус Госсовета за последние годы повысился: в 2020 году орган был вписан в Конституцию. Согласно Основному закону, Госсовет формируется президентом «для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

Фактически данная структура позволяет губернаторам влиять на решения, принимаемые на федеральном уровне. До недавнего времени Госсовет находился под кураторством первого заместителя администрации президента Сергея Кириенко, но вскоре после президентских выборов 2024 года перешел новому помощнику президента Алексею Дюмину. Именно в его ведении теперь находится президентское управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета.

Артем Здунов родился в Казани, окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. Он возглавляет Мордовию с 2020 года — изначально был назначен временно исполняющим обязанности губернатора указом президента, а в 2021 году стал руководителем региона по итогам выборов, набрав 78,26% голосов при явке 64,97%. До этого Здунов занимал должность председателя правительства Дагестана (при главе республики Владимире Васильеве, нынешнем руководителе фракции «Единая Россия» в Госдуме), министра экономики Татарстана, заместителя директора по науке Центра перспективных экономических исследований Академии наук Татарстана. Здунов принадлежит к одной из национальностей Республики Мордовия — эрзя. Женат, имеет сына и дочь.

В 2024 году в Мордовии число родившихся уменьшилось на 8% по сравнению с 2023-м, естественная убыль увеличилась на 7,6% (до 6 тыс. человек), по сведениям Росстата. В республике действуют 33 меры поддержки семей с детьми, включая федеральные льготы, региональный материнский капитал, региональную выплату женщинам в возрасте до 25 лет, родившим первого ребенка, компенсации платы за детский сад, приобретение детского питания, лекарств для детей, субсидию на оплату жилья и ЖКУ, сообщали в региональном правительстве. В связи с тем, что негативную тенденцию пока переломить не удалось, в феврале 2025 года Здунов принял решение запустить в Мордовии новые меры поддержки рождаемости — предоставлять семьям, родившим ребенка в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года жилье в найм с возможностью перехода в собственность семьи.