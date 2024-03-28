Артемьев заявил о планах расчета индикаторов цен для угля и стройки

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа готова запускать не только национальный индикатор цен на нефть, но такие индексы и на другие товары — от стройматериалов до удобрений. Об этом РБК рассказал президент биржи Игорь Артемьев

Игорь Артемьев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ, SPIMEX) готова создавать национальные ценовые индикаторы по различным товарам, включая нефтепродукты, лес, стройматериалы, удобрения. Об этом в интервью РБК рассказал президент СПбМТСБ (назначен на этот пост в ноябре 2023 года).

В 2023 году национальный индикатор цен экспортной нефти, над которым ведет работу СПбМТСБ, был включен в Налоговый кодекс: с 2025 года нефтяные налоги планируется рассчитывать исходя из наибольшего показателя из трех — цены Urals, определенной на базе котировок западного агентства Argus для российских портов с учетом оцениваемой ФАС стоимости транспортировки морем; глобального эталона Brent (Argus North Sea Dated) минус фиксированный дисконт (сейчас — $20 за баррель) и национального индикатора (Цспб). В 2024 году выбор по принципу наибольшего идет из первых двух величин.

«Мы, конечно, будем стремиться расширять эту линейку, не только нефть, но, конечно, и нефтепродукты, и лес, и строительные материалы, и уголь», — сказал Артемьев. По его словам, следующим на очереди законодательно закрепленным национальным индикатором мог быть стать индекс СПбМТСБ по нефтепродуктам. «Если мы говорим о внутреннем рынке, то это нефтепродукты, конечно. Этот рынок абсолютно ликвидный. Мы и так уже эти индексы публикуем, поэтому здесь не вижу большой трудности», — пояснил Артемьев.

Индикатор по нефти для налогов

В 2023 году изначально предполагалось, что Цспб будет внедрена в Налоговый кодекс с 2024 года. Осенью, на этапе прохождения соответствующего законопроекта через Госдуму, срок вступления этого индикатора в силу для налоговых целей был перенесен на 1 января 2025 года.

«Есть все основания полагать, что с 1 января все заработает», — заверил Артемьев. В оставшееся время 2024 года методику должен дооформить созданный в 2023 году экспертный совет биржи, в который вошли представители ведомств и нефтяных компаний. «После экспертного совета мы должны будем утвердить эту методику с Центральным банком как с вышестоящей инстанцией и опубликовать», — сообщил президент СПбМТСБ. На вопрос, будут ли публиковаться котировки, Артемьев ответил утвердительно, но указал, что периодичность публикации пока не определена.

СПбМТСБ видит порядка 90% всех внебиржевых сделок на рынке нефти, при этом сделки между аффилированными лицами выбрасываются из расчета. «В тех случаях, когда компания продает [нефть] своему торговому дому или своей «дочке», то такие сделки мы должны отбрасывать, потому что это аффилированная история. А индекс должен быть репрезентативным», — поясняет Артемьев. Индекс будет считаться для котировок эталонного сорта Urals на базисе поставки FOB, то есть в цену не входит стоимость фрахта до порта назначения, страховка и т.д.

В мае 2023 года правительство приняло постановление, обновляющее порядок предоставления бирже СПбМТСБ информации о внебиржевых сделках на рынке нефти (изначально биржа получала такую информацию с 2013 года). Согласно документу, информация должна включать наименование приобретателя нефти (в том числе иностранного), цену товара, сведения о стране назначения. «Мы будем видеть первую руку покупателя, возможно, будем вторую. Если участник зарегистрирован на бирже или [обязан отчитываться] с точки зрения постановления правительства № 892, увидим через внебиржевую регистрацию договоров, куда дальше они пошли», — подтвердил Артемьев.

Однако в том случае, если российская компания реализовала нефть аффилированной структуре, зарегистрированной за рубежом, а та далее перепродала товар конечному иностранному потребителю, вся информация вряд ли будет видна бирже. «Большую часть, наверное, будем видеть, другую — вряд ли, если это будут экспортные контракты. Причем не будем видеть по той причине, что у нас торговля экспортными контрактами пока минимально представлена на бирже. В этом смысле мы только в начале пути. Это зависит от желания самих экспортеров, а они в нынешнее время по понятным причинам не хотят», — сказал Артемьев.

Удобрения, уголь и товары для стройки

«Биржа — наилучший инструмент для создания национальных индикаторов, потому что здесь при наличии достаточно ритмичной ликвидности формируется справедливая рыночная цена», — говорит президент СПбМТСБ.

Так, по его словам, когда и если будет снята заморозка внутренних цен на удобрения (сейчас действует до июня 2024 года), биржа подумает и о национальном индикаторе цен на удобрения. Сейчас участники рынка используют данные агентства Argus (в том числе по экспортным котировкам на российские удобрения) или группы CRU.

В феврале 2023 года СПбМТСБ запустила торги углем для внутреннего рынка. «Если нам удастся в ближайший год нарастить существенный объем, рынок будет ликвидный, и мы сможем расширить палитру на разные марки углей. Мы об этом говорили с министром энергетики, имеем поддержку», — сказал Артемьев.

По его словам, биржа также будет разговаривать с правительством о создании индикаторов на стройматериалы. «Яркий пример — все стройки, школы, детские сады спрашивают, по какой цене арматура, по какой цене железобетонные конструкции, по какой цене кирпич? Можно понять вице-премьера Марата Хуснуллина, который не раз возвращался к этому вопросу», — говорит президент СПбМТСБ.

Что же касается создания национального индикатора по газу, есть трудности, связанные с монопольным положением группы «Газпром» (кроме тех случаев, когда нефтяные компании «довольно много выбрасывают на рынок» попутного газа), сказал Артемьев. В этом смысле, по его словам, принципиально важно, чтобы НОВАТЭК начал торговать на бирже. «Когда НОВАТЭК будет у нас торговать на бирже, тогда можно будет о чем-то говорить. Иными словами, участие в торгах компании НОВАТЭК мы считаем принципиально важным», — резюмировал он.