ЦБ расширит в Москве опросы бизнеса для решений по ставке

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Центробанк планирует увеличить выборку участников опроса своего «Мониторинга предприятий», результаты которого учитываются при принятии решений по денежно-кредитной политике, еще большим числом московских компаний. Об этом журналистами сообщила заместитель начальника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Тимоничева, передает корреспондент РБК.

Сейчас мониторинг ЦБ охватывает около 14 тыс. крупных, средних и малых предприятий, ИП в отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранения, торговли, сферы услуг в различных регионах.

«Московские предприятия и сейчас участвуют в опросе. Но мы поставили себе цель существенно расширить число предприятий, которые участвуют в опросе, для того чтобы пул предприятий лучше описывал ситуацию, которая создается и развивается в Москве. Наша задача сейчас — насытить состав предприятий, сделать более репрезентативной выборку тех, кого мы опрашиваем», — сказала Тимоничева.

Информация от предприятий показывает, как они видят ситуацию со спросом, расширением предложения, динамикой цен на свою продукцию — эти данные используются при расчете индекса деловой активности предприятий, а он учитывается при принятии решений по ключевой ставке, оценке текущей и прогнозной инфляции, пояснила она.

Если раньше опросные анкеты в рамках мониторинга предприятий размещались только на сайте Центробанка, то теперь московские предприятия смогут их заполнять на инвестиционном портале Москвы. От совместного проекта с ЦБ столичные власти рассчитывают получить развернутую аналитику городских предприятий, которая раньше не собиралась. Результаты опросов планируется учитывать для формирования прогноза, бюджета региона, принятия решений о новых мерах поддержки и анализа эффективности уже действующих.

«При достаточной выборке качество таких опросов повышается, и они могут использоваться не только для мониторинга ситуации, но и для формирования краткосрочных экономических прогнозов, принятия управленческих решений и анализа эффективности принятых ранее решений, например бюджетных правил или налоговых льгот», — сообщила на брифинге руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Она привела пример использования данных опроса для составления прогнозов: если опрос покажет, что компаниям не хватает работников и они собираются нанимать новых, то это говорит о снижении безработицы и дефиците кадров на рынке труда. Такие опросы среди столичных предпринимателей будут проводиться ежемесячно.

По словам Багревой, основной бенефициар проекта — это сам бизнес. Участники опроса будут получать помимо конъюнктурного обзора от Банка России по городу Москве (этот материал будет доступен уже с апреля 2023 года) экономический обзор департамента экономической политики и развития Москвы с отраслевой аналитикой, сформированной на основе ответов предпринимателей и официальной статистики (рассылка этого аналитического продукта будет запущена летом). Обычно такая аналитика предоставляется на коммерческой основе и не всегда доступна малому и среднему бизнесу, заметила глава департамента.

«Для бизнеса эти данные могут стать основой для разработки или корректировки инвестиционных проектов, определения приоритетов в менеджменте и маркетинге, внутрихозяйственного планирования», — добавила она.