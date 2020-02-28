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Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки

По словам бизнесмена, россияне не хотят брать ипотеку под 9% годовых, поскольку ее реальная стоимость составляет не выше 5%

«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня даже «самый консервативный» Банк Японии понимает, что «пора готовиться к спаду экономики из-за проблем с коронавирусом». «Только наш ЦБ строит свою политику на учебниках макроэкономики середины прошлого века. Кто захочет брать ипотеку под 9%, когда ее реальная цена не больше 5%?» — отметил бизнесмен.

К своему посту он прикрепил ссылку на материал Reuters о возможных изменениях денежно-кредитной политики Банка Японии из-за сокращения ВВП страны в четвертом квартале прошлого года. По данным источников агентства, из-за вспышки коронавируса и опасности рецессии Банк Японии отказался от цели по инфляции в 2%. В четвертом квартале потребление в Японии снизилось на 2,9%, что наблюдалось впервые за 2019 год.

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Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что средние ставки по ипотеке в начале 2020 года опустились ниже 9% и еще будут снижаться. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ипотека остается очень дорогой и снижение ставки до 9% не может помочь россиянам улучшить жилищные условия. Согласно текущему нацпроекту, к 2024 году ставка должна снизиться до 8% годовых. Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) прогнозировало, что по итогам 2020 года средняя ставка составит 8,5%.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Олег Дерипаска, ипотека
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