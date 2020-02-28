Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
По его словам, сегодня даже «самый консервативный» Банк Японии понимает, что «пора готовиться к спаду экономики из-за проблем с коронавирусом». «Только наш ЦБ строит свою политику на учебниках макроэкономики середины прошлого века. Кто захочет брать ипотеку под 9%, когда ее реальная цена не больше 5%?» — отметил бизнесмен.
К своему посту он прикрепил ссылку на материал Reuters о возможных изменениях денежно-кредитной политики Банка Японии из-за сокращения ВВП страны в четвертом квартале прошлого года. По данным источников агентства, из-за вспышки коронавируса и опасности рецессии Банк Японии отказался от цели по инфляции в 2%. В четвертом квартале потребление в Японии снизилось на 2,9%, что наблюдалось впервые за 2019 год.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что средние ставки по ипотеке в начале 2020 года опустились ниже 9% и еще будут снижаться. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ипотека остается очень дорогой и снижение ставки до 9% не может помочь россиянам улучшить жилищные условия. Согласно текущему нацпроекту, к 2024 году ставка должна снизиться до 8% годовых. Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) прогнозировало, что по итогам 2020 года средняя ставка составит 8,5%.