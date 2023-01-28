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В конгрессе США предупредили об ужесточении правил инвестиций в Китай

Конгрессмен Маккол: власти США обсуждают запрет инвестиций в высокие технологии Китая
США намерены полностью запретить инвестиции в китайские компании, занимающиеся кибербезопасностью и искусственным интеллектом, рассказал конгрессмен МакКол. Politico указало, что эти меры строже прежде ранее анонсированных
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

США введут более строгие, чем сообщалось прежде, правила инвестирования в китайскую экономику. Под полный запрет попадут некоторые высокотехнологичные отрасли, такие как производство полупроводников, 5G, искусственный интеллект, квантовые технологии, кибернетика, заявил Politico новый председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканец Майкл МакКол.

Конгрессмен уточнил, что эту информацию он узнал из «недавних бесед», аналогичные данные о новых американских санкциях газете рассказали четыре других членов конгресса и бывших сотрудников национальной безопасности. По словам МакКола, публично Белый дом объявит о намерении «остановить приток капитала» в высокотехнологичные сферы.

«На самом деле они хотят сказать, типа, вы не можете инвестировать ни в одну [китайскую] компанию, которая занимается искусственным интеллектом. Вы не можете инвестировать ни в одну компанию, занимающуюся кибербезопасностью» или в другие подобные секторы, пояснил конгрессмен.

Запрет на инвестиции разрабатывается в течение продолжительного времени, прежде президентская администрация США говорила, что правила будут «тщательно адаптированы» таким образом, чтобы они затрагивали лишь сферу высоких технологий Китая, угрожающих нацбезопасности США. Politico указывает, что согласно словам МакКола, речь будет идти широком секторальном контроле над инвестициями, хотя и в ограниченном числе отраслей.

В Белом доме в ответ на запрос Politico отказались уточнить сектора экономики КНР, на инвестиции в которые планируется наложить ограничения. Там подчеркнули важность точного определения объекта санкций, «особенно учитывая характер технологий двойного назначения».

В августе прошлого года президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении субсидий в размере $52,7 млрд для производства полупроводников и исследования в этой отрасли. Благодаря этому США должны стать более конкурентоспособными, объяснили в Белом Доме.

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К осени власти США запретили поставки в Китай полупроводников своего производства, а также тех, которые были созданы при использовании любых американских технологий. Опрошенные Financial Times эксперты сочли, что это повлечет за собой «цунами перемен». «Мягко говоря, [китайские компании] фактически возвращаются в каменный век», — сказал управляющий директор China Renaissance Сехо Нг.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай США Конгресс США санкции 5G высокие технологии искуственный интеллект
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