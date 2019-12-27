Росстат спрогнозировал недостижение целей по демографии из майского указа

Однако в высоком (оптимистическом) варианте прогноза Росстата цель по доведению продолжительности жизни до 80 лет достигается к 2031 году, как и заложено в майском указе президента.
Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин в России сократится с 10 лет в 2019 году, но все же останется значительным. В настоящее время он характеризуется как «сверхвысокий», отмечал журнал ВШЭ «Демоскоп Weekly».
Рождаемость снизится к 2025 году
Суммарный коэффициент рождаемости — количество детей в расчете на одну женщину — к 2035 году вырастет на 5% относительно 2019 года, с 1,503 до 1,579 в среднем варианте прогноза. Это гораздо пессимистичнее, чем в прошлогодней версии демографического прогноза: тогда предполагалось, что рождаемость увеличится до 1,7 к 2035 году.
При этом к 2025 году, на минимуме, коэффициент рождаемости обвалится до 1,415. Это расходится с планами правительства: в нацпроекте «Демография» заложено увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину к 2024 году.
В результате теперь Росстат прогнозирует (в среднем варианте), что естественная убыль населения окажется даже больше: страна потеряет почти 8,2 млн жителей в 2019–2035 годах по сравнению с 7,1 млн за тот же период в прежнем прогнозе. А власти ставят цель перейти к «устойчивому естественному росту» численности населения к 2024 году.
Сценарии Росстата ухудшились?
Как объяснял РБК директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский, сейчас преимущественный возраст рождений первых детей для матерей составляет от 25 до 29 лет, и в этой возрастной группе находится малолюдное поколение женщин, родившихся в 1990-е годы. С каждым годом матерей будет становиться все меньше, а число рождений — снижаться, пока в детородный возраст не войдет поколение женщин начала 2000-х годов.
Росстат не объясняет, с чем связано ухудшение прогноза по рождаемости. На это могли повлиять более негативные фактические данные за 2018–2019 годы. Демографический прогноз Росстата составляется на основе разработки сценарных переменных, а сценарии актуализируются один раз в два года. Текущих мер по поддержанию рождаемости недостаточно, говорил Владимир Путин 13 декабря.
При этом экстраполяция существующих демографических тенденций приводит к низкому варианту прогноза, то есть если просто продлить текущие тренды, показатели продолжительности жизни и рождаемости к 2035 году окажутся хуже. Средний вариант прогноза считается наиболее реалистичным — в нем учитываются сложившиеся демографические тенденции, а также принимаемые меры демографической политики.
Высокий вариант является нормативным и, по-видимому, учитывает (хотя и не в полной мере) достижение целей государства, заложенных в нацпроектах.
«Ожидаемая продолжительность жизни в сценариях изменена, поскольку при разработке гипотез учитываются меры по улучшению системы здравоохранения, вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, объявленные в национальных проектах «Демография» и «Здравоохранение», — ответил на вопрос РБК представитель Росстата.