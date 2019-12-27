Росстат спрогнозировал недостижение целей по демографии из майского указа

Продолжительность жизни будет расти быстрее, но недостаточно для достижения национальных целей, следует из прогноза Росстата. В его оптимистической версии цель — довести продолжительность жизни до 80 лет, как в указе Путина

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Росстат 26 декабря опубликовал новый демографический прогноз до 2035 года. РБК сравнил его с предыдущей версией от октября 2018 года: значительно улучшился прогноз по ожидаемой продолжительности жизни, но прогноз по суммарной рождаемости ухудшился. Как результат, естественная убыль населения увеличится и не сменится естественным приростом. Такую задачу ставили президент и правительство.

Речь идет о среднем (нейтральном) варианте демографического прогноза; есть также низкий и высокий. При среднем варианте продолжительность жизни вырастет сильнее, чем в прежнем прогнозе, но прироста не хватит, чтобы обеспечить выполнение национальной цели из указа Владимира Путина — повысить ожидаемую продолжительность жизни при рождении до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Продолжительность жизни будет расти быстрее

В обновленном среднем варианте прогноза Росстата продолжительность жизни мужчин и женщин увеличивается в среднем на 0,36 года ежегодно и достигает 79,1 года к 2035-му. Это на два года больше, чем прогнозировал Росстат в прошлом году. Женщины в 2035 году будут жить на 7,5 года дольше мужчин (82,7 года против 75,2).

Планку в 78 лет средняя продолжительность жизни преодолеет в 2032 году — на девять лет позже национальной цели. По итогам 2018 года продолжительность жизни в России составила 72,9 года (для сравнения: в Евросоюзе показатель составляет почти 81 год).