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Росстат спрогнозировал недостижение целей по демографии из майского указа
Продолжительность жизни будет расти быстрее, но недостаточно для достижения национальных целей, следует из прогноза Росстата. В его оптимистической версии цель — довести продолжительность жизни до 80 лет, как в указе Путина
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Росстат 26 декабря опубликовал новый демографический прогноз до 2035 года. РБК сравнил его с предыдущей версией от октября 2018 года: значительно улучшился прогноз по ожидаемой продолжительности жизни, но прогноз по суммарной рождаемости ухудшился. Как результат, естественная убыль населения увеличится и не сменится естественным приростом. Такую задачу ставили президент и правительство.

Речь идет о среднем (нейтральном) варианте демографического прогноза; есть также низкий и высокий. При среднем варианте продолжительность жизни вырастет сильнее, чем в прежнем прогнозе, но прироста не хватит, чтобы обеспечить выполнение национальной цели из указа Владимира Путина — повысить ожидаемую продолжительность жизни при рождении до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Продолжительность жизни будет расти быстрее

В обновленном среднем варианте прогноза Росстата продолжительность жизни мужчин и женщин увеличивается в среднем на 0,36 года ежегодно и достигает 79,1 года к 2035-му. Это на два года больше, чем прогнозировал Росстат в прошлом году. Женщины в 2035 году будут жить на 7,5 года дольше мужчин (82,7 года против 75,2).

Планку в 78 лет средняя продолжительность жизни преодолеет в 2032 году — на девять лет позже национальной цели. По итогам 2018 года продолжительность жизни в России составила 72,9 года (для сравнения: в Евросоюзе показатель составляет почти 81 год).

Однако в высоком (оптимистическом) варианте прогноза Росстата цель по доведению продолжительности жизни до 80 лет достигается к 2031 году, как и заложено в майском указе президента.

Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин в России сократится с 10 лет в 2019 году, но все же останется значительным. В настоящее время он характеризуется как «сверхвысокий», отмечал журнал ВШЭ «Демоскоп Weekly».

Рождаемость снизится к 2025 году

Суммарный коэффициент рождаемости — количество детей в расчете на одну женщину — к 2035 году вырастет на 5% относительно 2019 года, с 1,503 до 1,579 в среднем варианте прогноза. Это гораздо пессимистичнее, чем в прошлогодней версии демографического прогноза: тогда предполагалось, что рождаемость увеличится до 1,7 к 2035 году.

При этом к 2025 году, на минимуме, коэффициент рождаемости обвалится до 1,415. Это расходится с планами правительства: в нацпроекте «Демография» заложено увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину к 2024 году.

В результате теперь Росстат прогнозирует (в среднем варианте), что естественная убыль населения окажется даже больше: страна потеряет почти 8,2 млн жителей в 2019–2035 годах по сравнению с 7,1 млн за тот же период в прежнем прогнозе. А власти ставят цель перейти к «устойчивому естественному росту» численности населения к 2024 году.

Сценарии Росстата ухудшились?

Как объяснял РБК директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский, сейчас преимущественный возраст рождений первых детей для матерей составляет от 25 до 29 лет, и в этой возрастной группе находится малолюдное поколение женщин, родившихся в 1990-е годы. С каждым годом матерей будет становиться все меньше, а число рождений — снижаться, пока в детородный возраст не войдет поколение женщин начала 2000-х годов.

Росстат не объясняет, с чем связано ухудшение прогноза по рождаемости. На это могли повлиять более негативные фактические данные за 2018–2019 годы. Демографический прогноз Росстата составляется на основе разработки сценарных переменных, а сценарии актуализируются один раз в два года. Текущих мер по поддержанию рождаемости недостаточно, говорил Владимир Путин 13 декабря.

При этом экстраполяция существующих демографических тенденций приводит к низкому варианту прогноза, то есть если просто продлить текущие тренды, показатели продолжительности жизни и рождаемости к 2035 году окажутся хуже. Средний вариант прогноза считается наиболее реалистичным — в нем учитываются сложившиеся демографические тенденции, а также принимаемые меры демографической политики.

Высокий вариант является нормативным и, по-видимому, учитывает (хотя и не в полной мере) достижение целей государства, заложенных в нацпроектах.

«Ожидаемая продолжительность жизни в сценариях изменена, поскольку при разработке гипотез учитываются меры по улучшению системы здравоохранения, вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, объявленные в национальных проектах «Демография» и «Здравоохранение», — ответил на вопрос РБК представитель Росстата.

Автор: Иван Ткачёв
При участии: Юлия Старостина
Теги: демография, ВШЭ, Росстат, нацпроекты, Путин
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