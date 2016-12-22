Эксперты PwC оценили уровень недоверия бизнеса к правительству

Большинство лидеров бизнеса не рассчитывают на эффективные экономические реформы в ближайшую шестилетку. Низкий уровень доверия и к правительству, и к партнерам по бизнесу зафиксировали эксперты PwC и аналитического центра НАФИ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Специалисты PwC и аналитического центра НАФИ узнали мнение свыше тысячи руководителей крупного, среднего и малого бизнеса о положении дел в российской экономике и перспективах развития страны до 2024 года. РБК ознакомился с результатами опроса.

Непоследовательность реформ

60% бизнесменов заявили, что «скорее не доверяют» и «совершенно не доверяют» действиям правительства с точки зрения учета интересов бизнеса. Такая же доля респондентов не ожидает эффективных изменений в сферах управления, образования и здравоохранения в ближайшие шесть лет, отмечая незаконченность и непоследовательность реформ. Оптимистов среди руководителей компаний оказалось вдвое меньше, чем пессимистов.

Внутри самого бизнес-сообщества уровень доверия друг к другу невысок. Каждый второй охарактеризовал его как «скорее низкий», почти каждый пятый как «очень низкий». Кроме того, 67% заявили о недоверии общества к бизнесу.

Скептически предприниматели оценивают и перспективы экономического роста в России. 70% респондентов полагают, что темпы роста ВВП России будут ниже среднемировых в ближайшие годы. При этом почти половина (48%) опрошенных верят в реалистичность планов в полтора раза увеличить ВВП на душу населения в ближайшие шесть лет. Достижение этой цели в первую очередь зависит от политики государства в отношении бизнеса, изменения налоговой системы и господдержки производителей, считают предприниматели.