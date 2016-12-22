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Экономика , 17:05
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Эксперты PwC оценили уровень недоверия бизнеса к правительству
Большинство лидеров бизнеса не рассчитывают на эффективные экономические реформы в ближайшую шестилетку. Низкий уровень доверия и к правительству, и к партнерам по бизнесу зафиксировали эксперты PwC и аналитического центра НАФИ
Фото: Андрей Любимов / РБК

Специалисты PwC и аналитического центра НАФИ узнали мнение свыше тысячи руководителей крупного, среднего и малого бизнеса о положении дел в российской экономике и перспективах развития страны до 2024 года. РБК ознакомился с результатами опроса.

Непоследовательность реформ

60% бизнесменов заявили, что «скорее не доверяют» и «совершенно не доверяют» действиям правительства с точки зрения учета интересов бизнеса. Такая же доля респондентов не ожидает эффективных изменений в сферах управления, образования и здравоохранения в ближайшие шесть лет, отмечая незаконченность и непоследовательность реформ. Оптимистов среди руководителей компаний оказалось вдвое меньше, чем пессимистов.

Внутри самого бизнес-сообщества уровень доверия друг к другу невысок. Каждый второй охарактеризовал его как «скорее низкий», почти каждый пятый как «очень низкий». Кроме того, 67% заявили о недоверии общества к бизнесу.

Скептически предприниматели оценивают и перспективы экономического роста в России. 70% респондентов полагают, что темпы роста ВВП России будут ниже среднемировых в ближайшие годы. При этом почти половина (48%) опрошенных верят в реалистичность планов в полтора раза увеличить ВВП на душу населения в ближайшие шесть лет. Достижение этой цели в первую очередь зависит от политики государства в отношении бизнеса, изменения налоговой системы и господдержки производителей, считают предприниматели.

Игра без правил

Основными препятствиями для бизнеса, как показал опрос, остаются чрезмерное налогообложение, бюрократия и административные барьеры, кадровый голод и «набеги силовых органов». 70% бизнесменов отметили «предельную коррумпированность», около 60% — высокий уровень экономической преступности, 52% недовольны работой судебной системы. Нормативные требования несовершенны, а поправки в законодательство непредсказуемы — «правила игры могут меняться во время самой игры», отмечают бизнесмены.

«Фундамент проблем － неуважение к частной собственности», — заявил партнер инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян на презентации исследования в Москве. Доминирующая бизнес-модель в России, по его словам, строится на работе на денежные потоки, а не на капитализацию.

Разрыв в доходах населения растет. «В 2018 году в России 2754 миллиардера, в 2008-м было 1125. У нас появляется два миллиардера каждую неделю», — отметил управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

Влияние санкций заметили не все

59% респондентов отмечают отрицательное и «крайне негативное» влияние санкций на российскую экономику. В то же время половина опрошенных заявили, что ограничения не затронули непосредственно их бизнес. 47% не ожидают влияния санкций в ближайшей перспективе. О положительном эффекте заявили 40% руководителей предприятий в сфере сельского хозяйства, для которых с вводом в 2014 году продовольственного эмбарго практически исчезла конкуренция извне.

Непосредственное влияние санкций коснулось компаний, производящих примерно 20–21% российского ВВП​, пояснила гендиректор рейтингового агентства АКРА Екатерина Трофимова. Потери российской экономики непосредственно из-за санкций, по ее словам, составили 0,2% ВВП. «Тренд на замедление роста российской экономики появился задолго до санкций. Более серьезное влияние они оказали на частное потребление, реальные доходы населения — от 2 до 4%», — уточнила Трофимова.

Гораздо большее количество компаний затронуло косвенное влияние санкций в виде роста издержек из-за слабого рубля, трудностей с привлечением технологий, удорожания кредитов, общего негативного фона на рынке и падения потребительского спроса.

66% респондентов считают, что главным партнером России через три года станет Китай и лишь 12% назвали в таком качестве страны ЕС. При этом, по данным ФТС за январь—сентябрь 2018 года, на ЕС приходилось 43,2% российского товарооборота, на Китай—около 15% и 11,8% — на страны СНГ. Однако товарооборот с ЕС снизился на 6% с 2013 года, а с Китаем вырос на 5%.

Другая сторона

Правительство должно учитывать не только интересы бизнеса, но и заботиться о гражданах разных социальных групп, прокомментировал РБК результаты опроса директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

«Предприниматель всегда ищет способы заработать больше, и в то же время он не должен ждать подачек, дополнительных субсидий и льгот, что государство создаст готовые условия. Государство прежде всего должно выступать регулятором честной конкурентной борьбы — обеспечить стабильность, прозрачность и понятность правил», — отметил эксперт.

Преодолеть кризис доверия, по его словам, помогло бы уменьшение формализма. «Представители власти не всегда своевременно реагируют на запросы или не по тем каналам коммуникации, которые понятны и привычны бизнесу», — пояснил Калмыков.

В то же время, по его словам, существует обратная сторона проблемы в виде инертности самих бизнесменов. «Наши опросы показали высокий уровень безграмотности предпринимателей в вопросах функционала и полномочий органов власти. Не всегда предприниматели осознают, что чиновники ограничены регламентами того, что они могут и не могут делать. Это вызывает сложности взаимопонимания и затягивание процессов. Предприниматели должны не занимать выжидающее положение, а инициировать свои варианты улучшения ситуации», — добавил эксперт.

Автор: Ольга Агеева
Теги: деловой климат, государство, исследование, PwC
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