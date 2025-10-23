 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В России разработают новую модель жилищной поддержки семей

Правительство создало рабочую группу для разработки обновленной модели жилищной поддержки российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по демографической и семейной политике.

Модель должна обеспечить «бесшовный переход семьи из одной программы в другую по мере рождения очередных детей». Рабочая группа создана на площадке Минстроя с участием «Дом.РФ» и других ведомств. Обновленная модель жилищной поддержки также должна учитывать географические особенности и предлагать оптимальные решения в сфере ипотеки, арендного жилья и малоэтажного строительства, сообщила вице-премьер.

Все действующие жилищные программы продлены до 2030 года, включая семейную ипотеку, на которую в 2026 году предусмотрено около 1 трлн руб.

Ранее летом о недостаточности существующих мер для преодоления демографических проблем заявил Владимир Путин во время посещения Магнитогорского металлургического комбината. Путин тогда обратил внимание на изменение жизненных приоритетов женщин, в частности рождение первого ребенка в среднем в 29 лет, что сокращает возможности для появления следующих детей.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
демография поддержка Семья Дети льготная ипотека
