Украина запретила экспорт товаров в Россию

Экспорт с Украины в Россию упал с января по июнь почти в 60 раз — с $250 млн до $4,2 млн в месяц. После запрета на экспорт клиентам в России украинские предприятия смогут сосредоточиться на других рынках, уверены в Киеве

Правительство Украины запретило экспорт продукции на территорию России, мера будет действовать до отмены военного положения либо прекращения «недружественных действий» со стороны Москвы в адрес Киева. Об этом сообщило Минэкономики Украины.

«Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в РФ де-факто был остановлен. Теперь это закреплено и на правовом уровне», — пояснила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Она указала, что принятое решение не окажет негативного воздействия на экономику Украины, поскольку за несколько месяцев после начала спецоперации (с марта по июнь) объем экспорта товаров с Украины в Россию составил $4,2 млн — в основном это продукция черной металлургии ($4,189 млн) и химическая продукция ($57,2 тыс.), — тогда как в январе этого года экспорт с Украины в Россию составлял $250 млн.

«Кроме того, эмбарго на экспорт поможет украинским компаниям, которые имели контрактные обязательства перед субъектами России, установить юридическую четкость в вопросе невыполнения контрактов. Теперь они смогут сконцентрировать активность на других рынках», — добавила министр экономики.

Во втором квартале этого года дефицит внешней торговли Украины составил $6,2 млрд, экспорт товаров сократился почти вдвое (на 46,6%), прежде всего — из-за падения производства и проблем с логистикой, говорилось в обзоре платежного баланса Нацбанка Украины (НБУ). При этом, добавили в НБУ, во втором квартале выявлен профицит текущего счета платежного баланса, который составил $1 млрд — 3,1% от ВВП.

«Профицит сформировался благодаря росту вторичных доходов за счет грантов от международных партнеров и гуманитарной помощи, а также из-за сокращения выплат по инвестиционным доходам. В то же время сформировался значительный дефицит торговли товарами и услугами за счет существенного снижения экспорта и значительных расходов граждан Украины, находящихся за рубежом», — отметили в украинском Нацбанке.