Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США

По словам Ван И, у Пекина нет намерений вступать в «Игру престолов» на мировой арене. КНР считают США самой сильной страной в мире и призывают к взаимоуважению и невмешательству в дела друг друга

Ван И (Фото: Jason DeCrow / AP)

Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.

«У Китая нет намерений играть в «Игру престолов» на мировой арене. На данный момент и в обозримом будущем США являются сильнейшей страной в мире», — сказал Ван И.

По его словам, в Пекине ожидают, что на фоне того, как страна стала более открытой по отношению к США и всему остальному миру, Вашингтон пойдет на встречный шаг и снимет «все необоснованные ограничения».

Торговые разногласия между США и Китаем в прошлом году принесли убытки как Вашингтону, так и Пекину, заявил министр, отметив, что этих потерь не должно было быть, а сторонам следует искать «новые сферы для взаимодействия».