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Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США
По словам Ван И, у Пекина нет намерений вступать в «Игру престолов» на мировой арене. КНР считают США самой сильной страной в мире и призывают к взаимоуважению и невмешательству в дела друг друга
Ван И (Фото: Jason DeCrow / AP)

Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.

«У Китая нет намерений играть в «Игру престолов» на мировой арене. На данный момент и в обозримом будущем США являются сильнейшей страной в мире», — сказал Ван И.

По его словам, в Пекине ожидают, что на фоне того, как страна стала более открытой по отношению к США и всему остальному миру, Вашингтон пойдет на встречный шаг и снимет «все необоснованные ограничения».

Экономика
Главный спонсор республиканцев предостерег Трампа от торговой войны с КНР

Торговые разногласия между США и Китаем в прошлом году принесли убытки как Вашингтону, так и Пекину, заявил министр, отметив, что этих потерь не должно было быть, а сторонам следует искать «новые сферы для взаимодействия».

Ван И добавил, что США и Китаю нужно придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела, уважать территориальную целостность и не пытаться навязать свою волю друг другу, пишет Reuters.

Комментируя протесты в Гонконге, министр заявил, что необходимо избегать насилия и уважать законы. Китай надеется, что США будут с уважением относиться к целостности страны и усилиям властей Гонконга по восстановлению порядка, добавил он.

Бизнес
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд

США и Китай ведут торговую войну с 2018 года, после того как президент Дональд Трамп решил ввести и увеличить пошлины на китайские товары. На подобные шаги Вашингтона в Пекине отвечали зеркально.

Очередное повышение пошлин (с 25 до 30%) со стороны США должно произойти в середине октября. Изначально тарифы на товары общей стоимостью $250 млрд планировали поднять с 1 октября, но затем отложили. Трамп объяснил, что такое решение приняли по просьбе китайского вице-премьера Лю Хэ и потому, что 1 октября празднуется день образования КНР.

Автор: Константин Нагаев
Теги: МИД Китая, торговая война
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