Индия ввела ограничения на поставки риса из-за роста цен на него

Цены на рис в Азии достигли пика за последние 15 лет, чтобы снизить их внутри страны, Индия вводит ограничения на экспорт, при том что она — главный мировой поставщик риса

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Индийское правительство ввело 20%-ый налог на экспорт пропаренного риса в дополнение к уже действующим ограничениям в отношении других сортов этой культуры (кроме басмати), на которые приходится примерно 80% поставок, сообщает Bloomberg. Мера будет действовать до 15 октября.

Страна является самым крупным мировым продавцом риса — ее доля на рынке 40%, далее идут Таиланд с долей чуть больше 15% и Вьетнам — чуть больше 13%, оставшиеся примерно 30% — другие страны.

Агентство отмечает, что в Азии цены на рис в начале августа стали максимальными за последние 15 лет и могут еще увеличиться. От поставок риса сильно зависят Филиппины и страны Африки, в целом он является продуктом питания для половины населения мира, указывает Bloomberg.

«Благодаря этому шагу внутренние цены [на рис в Индии] упадут, и это поможет правительству контролировать продовольственную инфляцию. Но мировые цены вырастут, и покупателям придется смириться с ростом», — сказал агентству президент Ассоциации экспортеров риса Кришна Рао.

В связи с ростом мировых цен на зерновые Индия обсуждала с Россией возможность закупки пшеницы со скидкой, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. Цена на это зерно в стране за два месяца выросли на 10% и в августе достигли пика, это подстегнуло инфляцию. При этом запасы пшеницы в Индии на начало этого месяца составили 28,3 млн т, что на 20% ниже среднего показателя за десять лет.

Благодаря импорту она сможет снизить цены, в том числе за счет закупки большего объема пшеницы, чем требуется (8-9 млн т вместо 3-4). Неназванный дилер из крупного торгового дома в Мумбаи предположил, что Индия может «легко получить скидку в размере от $25 до $40 за тонну [пшеницы] из России».