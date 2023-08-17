Reuters узнал о просьбах Индии о скидке на российскую пшеницу

Внутренние цены на пшеницу в Индии разогнали инфляцию, Нью-Дели ищет способы помочь беднейшим слоям населения с помощью скидки на импорт из России. По оценке собеседника Reuters, дисконт может составить от $25 до $40 за тонну

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Индия обсуждает с Россией возможность закупки пшеницы со скидкой из-за роста мировых цен на зерно, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Агентство указывает, что цены на пшеницу повысили инфляцию в Индии в июле до максимального значения за 15 месяцев, цены на нее за два месяца до пика в августе поднялись примерно на 10%. При этом запасы зерновых этого вида в Индии на начало месяца составили 28,3 млн т, что на 20% ниже среднего показателя за десять лет. Если Индия начнет импорт, то она сможет снизить цены, что является частью планов по снижению влияния инфляции на бедные слои населения страны, говорят собеседники агентства.

«Правительство изучает возможность импорта путем частной торговли и через межправительственные сделки. Решение будет приниматься осторожно», — сказал один из источников Reuters.

По данным другого собеседника агентства, Индия может закупить 8–9 млн т пшеницы из России, хотя ей нужно только 3–4 млн. Импорт большего объема окажет более значительное влияние на цены, отметил источник Reuters.

«Индия может легко получить скидку в размере от $25 до $40 за тонну из России», — сказал агентству неназванный дилер из крупного торгового дома в Мумбаи.

Американский Минсельхоз повысил оценку объемов экспорта российской пшеницы до 48 млн т в сезоне 2023/24 года. Это означает, поясняет Blooomberg, что почти четверть международной торговли пшеницей будет приходиться на Россию.

Индия после введения международных санкций против России стала закупать с крупными скидками нефть, на пике дисконт достигал $25–30 за баррель, к середине июля скидка снизилась до $4.