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Шольц отказался выделять больше средств на борьбу с кризисом в экономике

Тратить больше средств на борьбу с экономическими проблемами Германия не будет, чтобы не наращивать размер своего долга, пояснил Шольц. На субсидии бизнесу из-за роста цен на электроэнергию денег нет, отметил он
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Германия не будет выделять дополнительные средства на борьбу с экономическими проблемами и увеличивать размер своих долгов, заявил канцлер Олаф Шольц, передает Bloomberg.

«Я не уверен, что [Европейский] союз действительно считает, что мы должны брать на себя больше обязательств», — сказал он, напомнив, что ФРГ в последние годы увеличила долг на сотни миллиардов евро, выделяя средства на борьбу с пандемией и ростом цен на энергоносители. В этой связи канцлер отверг идею субсидирования в электроэнергетике для бизнеса.

«Нам не только не хватает денег для субсидирования цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе, но и юридических возможностей», — признал он.

Шольц отметил, что существующий экономический рост страны — «неудовлетворительный», проблемы Германии связаны с ослаблением мировой экономики в целом на фоне зависимости страны от экспорта. Однако он призвал не порочить ФРГ как хорошее место для ведения бизнеса.

В течение этого года на Западе не раз выражали озабоченность экономическим состоянием Германии. Bloomberg сообщал в мае, что устойчивость немецкой экономики пошатнулась после десятилетий, когда она была экономическим двигателем Европы. В частности, эксперты прогнозировали ФРГ отставание от других европейских стран «на долгие годы», а МВФ — что в этом году рост ее ВВП будет самым медленным среди стран G7.

В конце июля основатель Исследовательского института Флоссбаха фон Шторха и бывший главный эксперт Deutsche Bank по макроэкономике Томас Майер сказал агентству, что Берлин рискует получить статус «больного человека Европы». Так обозначают страну, переживающую затяжные экономические трудности. В истории Германии уже был период, когда она имела этот статус — после объединения западной и восточной частей в 1990-м.

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