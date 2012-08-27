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Пошлина на вывоз нефти увеличена почти до 400 долл. за тонну
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Пошлина на вывоз нефти увеличена почти до 400 долл. за тонну
Экономика, 27 авг 2012, 17:58
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Пошлина на вывоз нефти увеличена почти до 400 долл. за тонну
Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 сентября 2012г. увеличится на 17% - до 393,8 долл./т с 336,6 долл./т в августе 2012г. При этом льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири, двух месторождений ЛУКОЙЛа на Каспии, а также Приразломного месторождения Газпрома, в соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, станет больше почти на 29% и составит 191,3 долл./т против 148,4 долл./т месяцем ранее.
Фото: РБК

Льготная пошлина на высоковязкую нефть увеличиться на 17% и составит с 1 сентября 2012г. 39,3 долл./т (с 1 августа - 33,6 долл. за тонну), или 10% от общей пошлины на нефть.

Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты, кроме бензинов, рассчитываемая по новой методике "60/66/90", с 1 сентября 2012г. составит 259,9 долл./т против 222,1 долл./т в августе с.г. (рост 17%). При этом пошлина на бензин, сохраненная на уровне 90% от пошлины на нефть, в сентябре с.г. достигнет 354,4 долл./т (302,9 долл./т в августе 2012г., рост 17%). Пошлина на сжиженные углеводородные газы (СУГ) с 1 сентября с.г. достигнет 76,2 долл./т (против 68,9 долл./т месяцем ранее, рост 10,6%).

Напомним, с 1 октября 2011г. был осуществлен переход на новую методику расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты - так называемую систему "60/66/90". Ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты теперь унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66%) от ставки пошлины на нефть. Одновременно снижается экспортная пошлина на нефть путем сокращения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с действующих прежде 65 до 60%. При этом коэффициент расчета ставки заградительной пошлины на бензины составляет 0,90 (90%).

По итогам 2012г. нефтегазовые доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне 6,38 трлн руб. В 2013г. нефтегазовые доходы федерального бюджета составят, как ожидается, 5,632 трлн руб., в том числе поступления от НДПИ на нефть - 1,8 трлн руб., от НДПИ на газ - 368,2 млрд руб., от НДПИ на газовый конденсат - 12 млрд руб., от пошлин на экспортируемую нефть - 2 трлн руб., от пошлин на экспорт газа - 527,8 млрд руб., от пошлин на вывоз нефтепродуктов - 915,4 млрд руб.

Теги: ТЭК , нефть , пошлины , экспорт нефти , Конденсат
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