Минфин попросит не включать неналоговые платежи в Налоговый кодекс

Минфин и Минэкономразвития не хотят перекраивать Налоговый кодекс ради упорядочения десятков неналоговых платежей. Они будут убеждать премьер-министра Дмитрия Медведева в нецелесообразности включения этих платежей в НК

Антон Силуанов (слева) и Максим Орешкин (справа) (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Все неналоговые платежи должны быть объединены в отдельном законе, считают Минфин и Минэкономразвития. Об этом РБК рассказали два источника в финансово-экономическом блоке правительства. Подобный закон уже был разработан Минфином совместно с Минэкономразвития и представлен в июле прошлого года. Однако в начале января премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главам этих ведомств до 28 февраля представить предложения о возможности включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК).

Поручение премьера — «относительно новый сюжет в дискуссии о неналоговых платежах, поэтому единая позиция правительства по нему пока не формировалась», сказал РБК член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин. «В настоящее время Минфин и Минэкономразвития придерживаются взгляда о создании отдельного закона, и вероятно, что эта позиция может возобладать», — говорит он.

Во вторник, 23 января, на базе Экспертного совета, в который входят представители бизнеса, пройдет дискуссия с участием всех заинтересованных сторон, посвященная законодательному урегулированию неналоговых платежей. А на прошлой неделе на совещании у министра экономического развития Максима Орешкина была сформирована единая позиция Минэкономразвития и Минфина по созданию отдельного законопроекта, рассказал РБК один из участников совещания. Оба ведомства будут представлять премьер-министру доводы против внесения платежей в Налоговый кодекс, добавил он.

Два варианта

Идею включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс на Гайдаровском форуме 17 января поддержал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Идея написать закон о неналоговых платежах сродни тому, чтобы установить 2 тыс. показателей по эффективности государственных программ, отчитаться о проделанной работе, но никак не решить проблему», — заявил он в ходе экспертной дискуссии «Налоговая система России: образ будущего».

Сейчас эти платежи формально находятся за пределами налоговой системы и регулируются отдельными нормативными актами. Таких платежей несколько десятков, они взимаются по различным правилам, администрируются различными ведомствами. «Такая практика делает бесконтрольным фискальное давление на бизнес и снижает прозрачность механизма сбора этих платежей», — считает Макаров.

Тем не менее в правительстве не хотят отказываться от первоначальной идеи создать для неналоговых платежей свой «кодекс», сообщил РБК источник в финансово-экономическом блоке. «Большинство таких платежей по своей природе налоговыми не являются. Здесь нужен отдельный закон. Иначе либо значительная часть неналоговых платежей не подпадет под регулирование, либо мы до неузнаваемости перекроим стройную конструкцию Налогового кодекса — по сути искусственно «пришив» к нему отдельный закон», — добавил другой собеседник.

Боязнь налоговых санкций

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, сказали РБК в Минэкономразвития. «Включение в Налоговый кодекс может максимально упорядочить все процедурные вопросы, в том числе ответственность за неуплату, но и распространит все предусмотренные документом меры ответственности», — сказал собеседник агентства. С другой стороны, есть и другие требования для бизнеса — платежи, имеющие неналоговую природу, которые не получится туда включить. У них иные получатели средств и система взимания, добавили в ведомстве.

Предпринимательское сообщество неоднозначно относится к идее включить неналоговые платежи в Налоговый кодекс, рассказал в беседе с РБК глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. «Дело в том, что в таком случае все превентивные и «карательные» меры, предусмотренные НК РФ, например уголовное преследование, приостановление операций по счетам, штрафы, пени и т.д., будут также распространены и на неналоговые платежи, чего ранее не было», — отметил он.

Сергей Катырин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В ТПП опасаются, что налоговые органы попросту не имеют соответствующих ресурсов, чтобы дополнительно администрировать еще и неналоговые платежи. Узнать позицию Федеральной налоговой службы не удалось: в ведомстве рекомендовали обратиться в Минфин. Сам Минфин не ответил на запрос РБК. Вопросы ресурсов и администрирования данных платежей будут зависеть от итогового решения правительства, добавили в Минэкономразвития.

«Включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс ставит вопрос, какое ведомство будет их обслуживать, так как в настоящее время все платежи в НК администрируются налоговыми органами», — рассуждает руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов. Сейчас неналоговые платежи администрируются другими ведомствами, и неясно, готовы ли они работать по правилам НК, подразумевающим определенные нормы контроля, вычисления и обжалования, отмечает юрист.

Партнер PwC Legal Раиса Алексахина считает правильным включение неналоговых платежей в НК, но лишь в долгосрочной перспективе. «Сама идея унификации любых сборов правильная, но сразу включить их в Налоговый кодекс, скорее всего, не получится. Не все госорганы будут готовы жить по принципам налогового законодательства, которые будут также на них распространяться. На мой взгляд, любые неналоговые платежи, взимаемые государственными органами, местными органами власти или уполномоченными ими лицами, которые имеют принципы обязательности, должны быть в НК, это дает больше гарантий для бизнеса. В связи с этим перечень будет, скорее всего, промежуточным решением», — сказала она.

«Любые платежи, которые имеют признаки обязательных платежей за совершение в отношении плательщиков сборов юридически значимых действий или за осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности на определенной территории, должны подчиняться правилам НК. Если их закрепить в НК, то плательщикам будут понятны права и обязанности», — рассуждает она.

Зачем нужен свой реестр

Отдельный законопроект «О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представленный минувшим летом, предполагает объединение всех платежей и включение их в специальный перечень. В настоящее время к таким платежам относятся сбор за регистрацию бизнеса, плата за проезд по федеральным трассам «Платон», курортный сбор, сбор за регистрацию СМИ, патентные пошлины, различные штрафы и т.д. Взносы в Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд формально являются неналоговыми платежами, но уже включены в НК отдельной главой, поэтому их вряд ли включат в новый реестр.

Сейчас в России действует более 30 видов платежей федерального уровня, а с учетом региональных их число достигает 50. В 2015 году совокупный размер таких платежей приближался к 700 млрд руб., сейчас цифра уже существенно превышает 1 трлн руб., говорят в ТПП. Как писал Минфин в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, в 2016 году неналоговая нагрузка на экономику достигла 0,74% ВВП при общей фискальной нагрузке 29,95%.

Законопроект Минфина направлен на то, чтобы сделать систему введения и взимания с бизнеса неналоговых платежей понятной и прозрачной. Он определяет понятие обязательных платежей, а также регламентирует введение новых или изменение уже действующих. Согласно нынешней редакции документа, перечни обязательных платежей, установленных на федеральном, региональном и местном уровнях, должны быть утверждены до 1 января 2019 года. Все реестры с информацией о порядке их исчисления, размерах и сроках уплаты будут размещены в интернете.

В ТПП отмечают, что законопроект в таком виде допускает установление неналоговых платежей законами субъектов РФ и муниципальными актами. По мнению Катырина, неналоговые платежи должны устанавливаться исключительно федеральными законами, которые также должны определять базовые параметры и предельные размеры платежей. «А регионы и муниципалитеты в пределах, установленных этими федеральными законами, будут решать, вводить соответствующий платеж или нет», — говорит он.

В РСПП тоже выступают за отдельный закон о неналоговых платежах. Как отметил глава деловой организации Александр Шохин на Гайдаровском форуме, сейчас они не контролируются ни Счетной палатой, ни министерствами.

Проект федерального закона пока обсуждался лишь в правительстве и будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию. Изначально представить закон на рассмотрение парламента планировалось осенью, говорил министр финансов Антон Силуанов. При подготовке госбюджета на 2018–2020 годы бизнес жаловался на рост неналоговых платежей. Президент Владимир Путин в декабре пообещал ограничить рост неналоговой нагрузки.