FT узнала о плане ЕС ввести пошлины на яйца и сахар с Украины
Евросоюз собирается ввести пошлины на импорт сахара и яиц с Украины, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Хотя режим свободной торговли с Украиной продолжает действовать до 2025 года, введены ограничения на птицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, мед и крупу с Украины: пошлины на эти продукты будут внедрять, если объем импорта превысит средний в 2022-м и 2023-м.
Так уже произошло с овсом (с января импортировали свыше 6 тыс. т). На прошлой неделе ЕС ввел пошлину на него в размере €89 за тонну, она будет действовать год, до июня 2025 года.
По словам источников, импорт яиц и сахара тоже превысил лимиты. Поэтому на белый сахар собираются ввести пошлину в размере €419 за тонну, на сахар-сырец — €339 за тонну. На яйца пошлина составит 30 центов за килограмм. Решение примут в пятницу, 28 июня.
Замминистра экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка в разговоре с FT отметил, что устанавливаемые пошлины соответствуют договоренностям с ЕС, в целом Киев ведет переговоры с Брюсселем об улучшении условий торговли и устранении «двусторонних препятствий, которые не соответствуют соглашению».
Возвращение тарифов последовало спустя два года после их отмены в июне 2022-го. ЕС хотел помочь увеличить доходы Киева от импорта украинских продуктов, но в итоге столкнулся с протестами собственных фермеров, которые пожаловались на сокращение своих прибылей из-за наводнивших рынок украинских товаров. Акции длились несколько месяцев. Кроме того, в приграничных с Украиной странах (например, Польше) фермеры блокировали движение грузовых транспортных средств из соседней страны. В ответ на это ЕС согласился пойти на уступки собственным аграриям.
FT отмечает, что решения о пошлинах принимаются на фоне начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. В разговоре с газетой торговый аналитик Дмитрий Грозубинский сказал, что политика «давать одной рукой и забирать другой» со стороны ЕС — «это не очень хорошие новости».
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