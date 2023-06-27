Как нацпроект помогает нарастить производительность труда на предприятии

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Работа в коллективе — не соревнование. В первую очередь это совместный труд, направленный на достижение общей цели. В современных условиях задачей предприятия становится наращивание объема продукции (и, как следствие, прибыли) при одних и тех же материальных и человеческих ресурсах. Чтобы не доводить сотрудников до выгорания внеурочной работой, компаниям приходится менять сам подход к рабочим процессам, внедрять методики бережливого производства и, шире, повышать производительность труда.

Бережливое производство — управленческая практика, которая заключается в умении устранять потери любого рода, а сохраненные ресурсы использовать для улучшения других сфер. Если говорить о производственных процессах, бережливое производство подразумевает устранение факторов, которые ведут к убыткам (перепроизводство, бесполезные механизмы и т.д.), оптимизацию работы каждого сотрудника и упор на нужды конечного потребителя.

Помочь отечественным предприятиям наладить эти процессы и настроить подходы призван национальный проект «Производительность труда». Его цель — обеспечить рост производительности труда не менее чем на 5% в год на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, а также снижение издержек на производстве и внедрение передовых решений. Нацпроект «Производительность труда», который курирует первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов, помогает предприятиям кратно увеличить объем выпускаемой продукции, сократить объем брака, нарастить скорость производственных процессов.

Непосредственным внедрением принципов бережливого производства занимаются эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) и региональных центров компетенций. Они оптимизируют и стандартизируют производственные процессы, приводят в порядок рабочее пространство, помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.

Эксперты ФЦК выезжают на производство, изучают, как оно устроено, обозначают слабые звенья в технологических цепочках и вместе с сотрудниками предприятия разрабатывают план оптимизации процессов. Воспользоваться профессиональным консалтингом экспертов нацпроекта могут предприятия уже 85 регионов России, количество компаний-участников неуклонно растет.

С числом участников программы растет и количество успешных кейсов. Так, крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России — компания «Микрон» — благодаря нацпроекту «Производительность труда» на 13% увеличил объем производства пластин 150 мм, на 30% сократил время изготовления одного изделия и на 12,5% уменьшил запасы незавершенного производства.

На заводе «Дальэнергомаш» в Хабаровске за год производство, выпускающее компрессорное и энергетическое оборудование, повысило производительность труда более чем на 30%.

В свою очередь, единственный разработчик и производитель волоконно-оптических трансиверов в России — компания «ФайберТрейд» (Future Technologies) — благодаря нацпроекту «Производительность труда» в два с половиной раза увеличил объем производства оптических модулей, вдвое сократил срок их изготовления и в полтора раза уменьшил запасы незавершенного производства.

Участники нацпроекта «Производительность труда» могут воспользоваться сервисами специальной платформы цифровых решений «Эффективность.рф». Так, на сайте можно бесплатно провести диагностику предприятия, пройдя анкетирование и консультацию с экспертом. Он поможет определить уровень цифровой зрелости компании среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и численностью сотрудников.

Также доступ к экспертизе ФЦК и лучшим отраслевым решениям нацпроекта предприятия могут получить, не только напрямую обратившись в центр компетенций, но и в рамках федерального форума «Производительность 360», который пройдет в Казани 20–21 июля. Там будет представлен весь комплекс государственных мер поддержки бизнеса и инструментов для повышения продуктивности работы.

Тем самым, меры быстрого реагирования — такие как, например, субсидии — пополняются сейчас системными решениями, планированием, которое в долгосрочной перспективе делает работу не менее эффективной. Оптимизация и стандартизация производственных процессов приводят в порядок рабочее пространство, сокращают время на производство единицы продукции. Благодаря нацпроекту «Производительность труда» компании меняют производственную культуру: бережно используют ресурсы — людские, материальные и временные.