В правительстве назвали главный способ сокращения госсектора в экономике

Создание новых частных компаний, а не приватизация является главным способом сокращения доли государства в российской экономике, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Доминирование госсектора ведет к концентрации рисков для экономики, сказал вице-премьер Аркадий Дворкович в ходе пленарной сессии Биржевого форума-2018. «Это не очень хорошо, что все решения принимаются в такой относительно большой экономике небольшим числом людей», — указал он.

По словам вице-премьера, существуют два способа сокращения доли госсектора в экономике. «Один, который мы во многом использовали и значительную часть пути прошли, это приватизация. Возможности еще есть, понятны примерно направления, но я бы не сказал, что это главный способ сейчас, в данный период времени», — сказал Дворкович.

«Главный способ — это создание новых частных компаний и увеличение объема частного сектора. И на базе широкого слоя малых и средних предприятий и путем поддержки так называемых национальных чемпионов, но именно в частном секторе, а не только в государственном секторе. Нельзя строить новое, разрушая хорошее старое. Нужно строить новое, при этом развивая то хорошее старое, что есть», — подчеркнул вице-премьер.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий основные меры по развитию конкуренции в стране. Главными принципами должны стать сокращение доли госсектора, равенство условий и свобод экономической деятельности, направление госинвестиций на развитие конкуренции, следует из его указа. Сейчас доля государства в экономике составляет 46%, подсчитал Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.

По оценке Минэкономразвития, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет около 20%. Согласно стратегии развития МСП доля сектора в ВВП должна вырасти к 2030 году в два раза, до 40%.