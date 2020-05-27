Энергетики спрогнозировали сокращение расходов на нефть на $1 трлн

Пандемия коронавируса привела к беспрецедентному сокращению капиталовложений в энергетический сектор

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Международное энергетическое агентство спрогнозировало снижение расходов потребителей на нефть на $1 трлн, примерно до $2,5 трлн. Об этом говорится в докладе World Energy Investment 2020, который опубликован на официальном сайте организации.

Авторы исследования указывают, что снижение спроса и рост неплатежей приведет к тому, что по итогам 2020 года расходы на потребление электроэнергии окажутся выше нефтяных.

В докладе указывается, что в самом начале года МЭА ожидала, что инвестиции в энергетический сектор вырастут на 2% по сравнению с предыдущим годом и превысят показатели 2014 года. Однако вспышка пандемии коронавируса привела к тому, что по сравнению с 2019 годом объем капиталовложений снизится на $400 млрд, то есть примерно на 20%. Беспрецедентное снижение связано с карантинными мерами в разных странах, а также с неуверенностью инвесторов в том, как будет развиваться ситуация в следующие несколько лет.

Инвестиции в нефтегазовую отрасль, по мнению аналитиков МЭА, сократятся почти на $250 млрд, в электроэнергетику примерно на $75 млрд.

В середине мая МЭА улучшила прогноз по потреблению нефти. Как считают эксперты, падение спроса по итогам года составит 8,6 млн барр. в сутки, а не 9,3 млн барр. в сутки, как считалось ранее. В МЭА полагают, что постепенное ослабление ограничений на передвижение помогает восстановлению спроса. По оценке агентства, к концу мая под различными ограничениями из-за коронавируса будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру. На пике ограничительных мер это число достигало 4 млрд человек.