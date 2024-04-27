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Экономика ,  
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Bloomberg сообщил о подающей «признаки жизни» экономике Германии

Bloomberg: после сокращения экономика Германии стала подавать признаки жизни
В 2023-м экономика Германии сократилась на 0,3%. В начале этого года заметно оживление в сфере услуг, но промышленность пока не восстанавливает рост. Из-за этого общее увеличение показателей не гарантировано, считают эксперты
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

После рецессии и почти нулевого роста экономика Германии стала «подавать признаки жизни», сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что восстановление немецкой экономики «набирает обороты», особенно это заметно в сфере туризма и гостиничного бизнеса, секторе услуг в целом. В промышленной отрасли ситуация пока не настолько позитивна.

«Потребители стали немного более уверены в развитии событий и рады тратить немного больше», — сказала экономист банка HSBC Аня Хайманн. По ее словам, сильного экономического подъема все же не будет, поскольку «промышленность имеет столь важный вес в общем росте», а она отстает.

«Экономика Германии находится на пути к восстановлению. Более высокие апрельские показатели индекса делового климата Ifo указывают на более высокую, чем ожидалось, активность в текущем квартале, в основном за счет ускорения роста в секторе услуг», — сказал экономист Bloomberg Economics Мартин Адеммер.

Как отмечает агентство, индекс немецкого института экономических исследований Ifo достиг годового максимума (89,9). Президент Ifo Клеменс Фуэст также отмечал, что пока в немецкой промышленности не наблюдается производства.

Министр Линднер: «Германия не больной человек Европы, ей нужен кофе»
Экономика
Кристиан Линднер

В июле прошлого года Bloomberg опубликовал материал, в котором сравнил экономику Германии из-за отсутствия роста с «больным человеком Европы». Это выражение является публицистическим штампом середины XIX века, используемым по отношению к стране, испытывающей экономические трудности.

Немецкие политики не соглашались с этим вердиктом. Канцлер Олаф Шольц признал, что экономика показывает слабый рост, но объяснил это явление ослаблением экспортных рынков, прежде всего Китая. Кроме того, по словам Шольца, негативное влияние оказали рост цен на энергоносители и высокая инфляция, а также последствия нарушения цепочек поставок, произошедшего в пандемию коронавируса.

Министр финансов Кристиан Линднер также говорил, что Германия — это не больной человек Европы, у нее «есть хорошая чашка кофе» в виде структурных реформ для продолжения экономических успехов.

В прошлом году ВВП Германии сократился на 0,3%.

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Германия Экономика рецессия экономический рост
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Министр Линднер: «Германия не больной человек Европы, ей нужен кофе»
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Bloomberg сравнил Германию с «больным человеком Европы»
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