Министр Линднер: «Германия — не больной человек Европы, ей нужен кофе»
Германия — не «больной человек» Европы, с каким ее сравнивали эксперты в связи с экономическими проблемами. Ей будет достаточно чашечки «кофеина», чтобы в встать на ноги, считает министр финансов Кристиан Линднер. Об этом он заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет агентство Bloomberg.
В его июльской публикации основатель Исследовательского института Флоссбаха фон Шторха, бывший главный эксперт Deutsche Bank по макроэкономике Томас Майер называл страну «больным человеком» из-за снижения темпов экономического роста. Также это выражение по отношению к Германии употребляла британская газета The Economist. Она связывала непростую ситуацию в экономике страны с политикой властей.
«Больной человек Европы» — публицистический штамп середины XIX века, используемый по отношению к стране, испытывающей экономические трудности. Выражение приписывают российскому императору Николаю I, который так назвал Османскую империю. В 1917 году в статье The New York Times этот штамп уже использовали по отношению к России.
«Германия не больной человек. <...> Теперь у нас есть хорошая чашка кофе, что означает структурные реформы, и тогда мы продолжим добиваться экономических успехов», — заявил Линднер.
Bloomberg отмечает, что в прошлом году ВВП Германии впервые снизился с пандемийного 2020 года. По предварительным данным Федерального статистического агентства, сокращение составило 0,3%.
С мнением о том, что Германия стала «больным человеком», не соглашался канцлер Олаф Шольц. Он признал, что экономика показывает слабый рост, но объяснил это явление ослаблением экспортных рынков, прежде всего — Китая. Кроме того, негативно влияют на ситуацию рост цен на энергоносители и высокая инфляция, до сих пор ощущаются последствия нарушения цепочек поставок, произошедшего в пандемию коронавируса, отмечал Шольц.
Spiegel 19 января опубликовал проект годового отчета Министерства по делам экономики и защиты климата Германии (его возглавляет Роберт Хабек). Согласно документу, в стране «существует риск устойчивой фазы экономической слабости», до 2028 года ожидается потенциальный рост экономики только в диапазоне 0,6 до 0,8% ежегодно. Необходим «более динамичный инвестиционный процесс», говорится в проекте.
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