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Новак сообщил о снижении дисконта нефти Urals до $26–27 за баррель

Новак сообщил о снижении дисконта нефти Urals к Brent до $26–27 за баррель
Вице-премьер также сказал, что Россия в этом году перенаправит из Европы в Азию 140 млн т нефти и нефтепродуктов. Поставки в Европу останутся на уровне около 80–90 млн т
BRENT BRENT $78,56 -2,56%
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Дисконт российской нефти Urals к мировому бенчмарку Brent в портах Балтики снизился до $26–27 за баррель, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«Сейчас дисконт фактически ниже, чем тот минимальный, который установлен в законе. Поэтому берется, наоборот, больше, чем та планка, которая установлена в законе. Сейчас дисконт по североморской нефти на Балтике на сегодняшний день $26–27 за баррель, а в законе дисконт стоит $34 за баррель в апреле, то есть налогооблагаемая база выше», — сказал Новак после заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ) (цитата по ТАСС).

В апреле в России вступил в силу закон, предусматривающий ограничение скидки на Urals к Brent при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи (НДД). Для апреля дисконт ограничен $34, для мая — $31, для июня — $28, а с июля — $25.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что Россия в этом году намерена перенаправить из Европы в Азию 140 млн т нефти и нефтепродуктов. Поставки в Европу останутся на уровне около 80–90 млн т против 220 млн т в прошлом году.

Как сообщал Минфин, средняя цена на нефть Urals в январе—марте этого года составляла $48,92 за баррель (в январе—марте 2022 года — $88,95 за баррель), а средняя цена с 15 марта по 14 апреля — $51,15 за баррель. Согласно расчетам ведомства, экспортная пошлина на нефть в стране с 1 мая 2023 года повысится на $0,1, до $14,4 за тонну.

В апреле правительство предложило рассчитывать экспортные пошлины на нефть Urals с учетом не только ее цены, но и стоимости эталонного сорта нефти Brent.

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В настоящее время ставки экспортных пошлин на сырую нефть на текущий месяц рассчитываются исходя из средней за период мониторинга (с середины позапрошлого месяца по середину прошлого месяца) цены на нефть марки Urals, основанной на котировках Argus Media на базисе CIF (рынок Роттердама и сицилийской Аугусты). Однако эти котировки перестали быть репрезентативными, поскольку из-за европейского эмбарго Россия практически не поставляет нефть в страны ЕС.

Согласно поправкам, при расчете экспортных пошлин
устанавливается фиксированный предельный дисконт Urals к Brent — $25 за баррель.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Александр Новак Дисконт Urals
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