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Около 80 предприятий Санкт-Петербурга закрылись на простой

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Около 80 предприятий в Санкт-Петербурге объявили о переходе в режим простоя, заявила исполняющая обязанности директора городского центра занятости Татьяна Иванова, передает ТАСС.

«О простое объявило около 80 предприятий, там около 16 тыс. человек», — сказала Иванова.

В конце февраля Nissan, Toyota и Hyundai объявили о приостановке работы в Петербурге. В качестве причины такого решения они назвали нехватку комплектующих из-за продолжающихся глобальных проблем с логистикой. Также работу прекратили производитель кондитерских и хлебобулочных изделий Fazer (Финляндия), девелоперы Bonava (Швеция) и YIT (Финляндия).

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В середине апреля сервис по найму сотрудников hh.ru сообщил, что половина петербургских компаний внепланово снижают или останавливают подбор персонала до конца 2022 года. Это больше, чем среднероссийский показатель (45%), но меньше, чем в Москве, где набор новых сотрудников остановили более 70% компаний.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом, в 33% петербургских компаний численность сотрудников уже снизилась с начала текущего кризиса — это один из самых высоких показателей в стране. В 12% компаний города штат, наоборот, вырос, а в 55% численность пока не изменилась. Сильнее всего уменьшилась численность работников в компаниях из сфер строительства и продаж, а также в ИT-секторе. Меньше всего кризис за последний месяц повлиял на штаты предприятий в производственной сфере.

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Теги
Санкт-Петербург производство безработица простой
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