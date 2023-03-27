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Число застрахованных по ДМС сократилось в 2022 году на 5 млн человек

«Известия»: В России на 5 млн сократилось число застрахованных по ДМС
Объем взносов вырос и составил 213,7 млрд руб. Участники страхового рынка связывают это с ростом тарифов на фоне подорожания услуг медицинских клиник
Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

Число жителей России с полисами добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2022 году сократилось на 5 млн — до 31,8 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на материалы ЦБ. В 2021 году показатель рос.

На фоне снижения числа застрахованных объем взносов в прошлом году вырос на 6,9% — до 213,7 млрд руб. Банк России связывает это с ростом средней премии, подорожанием медицинских услуг, импортных лекарств и оборудования, отмечает газета.

В то же время опрошенные изданием крупные страховщики уменьшения числа застрахованных не отмечают. В «Ингосстрахе» сообщили, что в прошлом году показатель вырос на 43% — до 1,2 млн человек. При этом в компании заявили, что сотрудников, которых работодатели обеспечивают полисами, стало меньше.

В «Ингосстрахе» связали такую тенденцию с уходом ряда компаний с российского рынка. С этим согласились в «Абсолют Страховании», отметив, что доля иностранных компаний на рынке ДМС была большой. В связи с уходом зарубежных предприятий также снижается число родственников работников, обеспеченных корпоративными полисами, указали в «РЕСО-Гарантии».

Один из сооснователей страховщика BestDoctor Марк Саневич считает, что на снижение числа застрахованных повлияло и падение продаж полисов для путешествий, произошедшее на фоне ограничений полетов и роста цен на авиабилеты.

«Ренессанс страхование» сообщило о росте числа застрахованных в пределах 2%. В компании считают маловероятным снижение показателя в будущем. Там считают, что в данный момент корпоративные полисы востребованы работодателями.

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Рост объема взносов участники рынка связывают с увеличением тарифов в среднем на 10–15%. Это, в свою очередь, связано с подорожанием услуг в медицинских клиниках, отмечает издание.

Тенденция к экономии компаний на ДМС для сотрудников началась еще в пандемийный 2020 год, писал РБК. Так, участники рынка оценивали долю корпоративных клиентов, отказавшихся от таких полисов на рубеже 2020-го и 2021 годов, в 5-15%. Тогда страховщики говорили, что на урезание соцпакета больше идут небольшие компании, пострадавшие из-за пандемии коронавируса.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ДМС страхование
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