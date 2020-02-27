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Экономика ,  
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СМИ узнали о планах Минфина повысить долю средств ФНБ в проектах до 40%

По данным «Ведомостей», согласно новым поправкам в Бюджетный кодекс, доля ФНБ в финансировании проектов не должна будет превышать 40%
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство финансов России предложило пересмотреть условия получения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для инвестиций в разные проекты и повысить лимит его участия в финансировании с запланированных ранее 20% до 40%. Об этом сообщают агентство «Интерфакс» и газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. 

По данным изданий, согласно новым поправкам в Бюджетный кодекс, средства, полученные из ФНБ, будут составлять не более 40% от общего объема заемного финансирования отдельного проекта. При этом уточняется, что доля ФНБ не сможет превышать 20% от спонсирования проекта за счет всех источников (исключение — деньги, выделенные из бюджета или привлеченные под государственные гарантии).  

Займы от компаний, которые прямо или косвенно на 25% и более контролируют инициатора проекта, учитываться не будут, пишут «Ведомости». Кроме того, в ведомстве предложили установить срок размещения средств ФНБ в инфраструктурные проекты и проекты ВЭБ, который составит 25 лет. Представитель Минфина отказался от комментариев. 

Прошлой осенью премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития разработать идеи по стимулированию частных инвестиций, предполагающие софинансирование проектов из средств ФНБ. В ноябре Минфин впервые опубликовал поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств ФНБ. В качестве главных критериев для получения средств из фонда тогда называли долю ФНБ в финансировании проекта (не более 20%) и минимальную доходность инвестиций (на уровне ОФЗ). Президент Владимир Путин говорил, что средства ФНБ планируют направить на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей.     

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Минфин России, ФНБ
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