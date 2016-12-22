Норвежский фонд нарастил российские инвестиции до максимума с 2013 года

Суверенный фонд Норвегии в 2017 году нарастил вложения в Россию, войдя в капитал семи российских компаний, в том числе ретейлеров и застройщиков. Вложения фонда в страну перешагнули за $5 млрд

Фото: Kristian Helgesen / Bloomberg

Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG) — крупнейший суверенный фонд мира, под управлением которого находятся активы размером более $1 трлн, — отчитался о рекордном доходе по итогам 2017 года. Его доходность от инвестиций составила 13,7% (что эквивалентно $131 млрд) — вдвое выше, чем в 2016 году (6,9%), следует из отчета фонда. Акции принесли ему 19,4% доходности, долговые инструменты — 3,3%, а недвижимость — 7,5%.

Ставка на потребителя

GPFG владеет акциями 9 тыс. компаний, среди которых есть и 52 российских по состоянию на конец 2017 года. Стоимость портфеля российских акций в долларовом выражении за год увеличилась незначительно, с $2,69 млрд до $2,77 млрд. В количественном отношении портфель прибавил лишь одну позицию. Это произошло за счет того, что фонд вышел из капитала шести российских компаний («Черкизово», «М.Видео», «Юнипро», «Уралкалий», а также государственные «Ростелеком» и «Россети»), но сделал семь новых вложений — в банк «Санкт-Петербург», «Русагро», Globaltrans, в девелоперов «Эталон» и MirLand Development и ретейлеров «Обувь России» и «Детский мир».

Рыночная стоимость инвестиций GPFG, отражаемая в его отчетности, зависит от курсов валют, количества акций и их котировок. Крупнейшей позицией в российском портфеле фонда (по стоимости) остается Сбербанк (см. инфографику): вложения в акции госбанка увеличились до $626 млн (с $453,5 млн в конце 2016 года). На второе место вышел «Сургутнефтегаз» ($173 млн), вытеснивший акции «Газпрома». Вложения GPFG в «Газпром» сократились в прошлом году вдвое — с $239 млн (0,4% уставного капитала) до $117 млн (0,22% уставного капитала).

С точки зрения величины долей в акционерных капиталах крупнейшей позицией норвежцев является строительная группа ЛСР: на конец 2017 года фонду принадлежит 4,55% капитала застройщика. На втором и третьем местах находятся «Детский мир» (3,93% капитала) и «Эталон» (3,76%). «Детский мир» в 2017 году провел IPO, что позволило норвежскому фонду впервые приобрести его бумаги. Первичное размещение провела и сеть «Обувь России», и GPFG смог приобрести 2,9% компании.

Существенно нарастил GPFG и позицию в бумагах X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»): с 0,25% уставного капитала (рыночная стоимость $22,4 млн на конец 2016 года) до 1,58% ($162 млн). В то же время фонд распродал акции «Магнита» (его доля сократилась с 0,83 до 0,21%, а стоимость позиции — с $148,6 млн до $24,4 млн).

Индекс Мосбиржи (MICEX) в 2017 году снизился на 7,7%.

Подальше от государства

GPFG также сделал ставку на бумаги TCS Group Олега Тинькова: вложения в TCS увеличились с $17 млн до $108 млн, и теперь норвежцам принадлежит 3,14% уставного капитала TCS Group Holding.

«Тот факт, что Государственный пенсионный фонд Норвегии держит акции некоторых российских компаний, таких как «Детский мир», банк «Санкт Петербург», «Росагро» и ММК, говорит о том, что в фонде не видят санкционных рисков в отношении данных эмитентов, — сказал РБК аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. — Выход фонда из старых российских активов и переход в новые обусловлен тем, что управляющие больше не видят перспектив дальнейшего роста бумаг и перекладываются в другие, на их взгляд, более интересные».

Фонд видит санкционные риски в госкомпаниях, считает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов. «Также, вероятно, на его решениях сказывается ухудшение их уровня корпоративного управления», — говорит эксперт. В частности, фонд могла разочаровать дивидендная политика «Россетей». Поэтому он сосредоточился на частных прозрачных компаниях с растущим бизнесом и внятной стратегией, заключил Суверов.

Представитель GPFG отказался от комментариев, заявив, что фонд не комментирует конкретные рынки и инвестиции.

Более $5 млрд в российских активах

GPFG является крупнейшим среди нерезидентов — держателей российских облигаций федерального займа (ОФЗ). За год его портфель ОФЗ вырос в пересчете на доллары на $39 млн, до $2,25 млрд. Это могло быть связано с ростом цены российских госбумаг: индекс государственных облигаций Московской биржи в 2017 году вырос на 5% (хотя в 2016 году показатель был лучше — 6,8%).

По данным Банка России, рынок ОФЗ на 1 января 2018 года достигал $117 млрд (номинальный объем), из которых нерезидентам принадлежало $38,7 млрд.

За прошлый год стоимость всех инвестиций GPFG в российские активы (акции компаний и гособлигации) выросла с $4,9 млрд до $5,02 млрд — до максимума с 2013 года, когда этот показатель достигал $7,9 млрд.