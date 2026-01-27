Минэк сообщил о принудительном лицензировании технологий ушедших компаний

По словам Решетникова, правительство выдаст принудительные лицензии в первую очередь на лекарства

Минэкономразвития России вместе с правительством разработали механизм принудительного лицензирования для того, чтобы использовать в стране технологии и продукцию, которая создана с использованием интеллектуальной собственности ушедших с российского рынка компаний, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Вопросы использования таких технологий и продукций, как рассказал министр, обсуждали на стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

Заголовок и текст статьи отредактирован после изменения текста в первоисточнике.

«В первую очередь, конечно, это лекарства. Мы понимаем, что ряд лекарств перестали поставлять в страну. Но для этого мы по поручению президента отработали и разработали новый механизм принудительного лицензирования», — сказал он.

Минэкономразвития в настоящее время рассматривает этот вопрос. Российским компаниям, которые готовы производить продукцию, как предложили ведомства, правительство выдаст принудительные лицензии.

«Благодаря этому достаточно большой поток, большая номенклатура препаратов сейчас в стране производится», — подчеркнул Решетников.

Решение ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей было принято в марте 2022 года. Премьер-министр Михаил Мишустил тогда уточнил, что целью такого механизма является удовлетворение спроса на товары, которые содержат результаты интеллектуальной деятельности.

До этого в России нельзя было продавать такие товары без разрешения правообладателя.

Тогда также был принят закон, который дает правительству право определять список продукции, в отношении которой «фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда она продается владельцем в любой части мира».