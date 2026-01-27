Минэк сообщил о принудительном лицензировании технологий ушедших компаний
Минэкономразвития России вместе с правительством разработали механизм принудительного лицензирования для того, чтобы использовать в стране технологии и продукцию, которая создана с использованием интеллектуальной собственности ушедших с российского рынка компаний, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Вопросы использования таких технологий и продукций, как рассказал министр, обсуждали на стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.
Заголовок и текст статьи отредактирован после изменения текста в первоисточнике.
«В первую очередь, конечно, это лекарства. Мы понимаем, что ряд лекарств перестали поставлять в страну. Но для этого мы по поручению президента отработали и разработали новый механизм принудительного лицензирования», — сказал он.
Минэкономразвития в настоящее время рассматривает этот вопрос. Российским компаниям, которые готовы производить продукцию, как предложили ведомства, правительство выдаст принудительные лицензии.
«Благодаря этому достаточно большой поток, большая номенклатура препаратов сейчас в стране производится», — подчеркнул Решетников.
Решение ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей было принято в марте 2022 года. Премьер-министр Михаил Мишустил тогда уточнил, что целью такого механизма является удовлетворение спроса на товары, которые содержат результаты интеллектуальной деятельности.
До этого в России нельзя было продавать такие товары без разрешения правообладателя.
Тогда также был принят закон, который дает правительству право определять список продукции, в отношении которой «фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда она продается владельцем в любой части мира».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN
Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США
Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко
Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России
Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России