 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Минэк сообщил о принудительном лицензировании технологий ушедших компаний

Сюжет
Война санкций
По словам Решетникова, правительство выдаст принудительные лицензии в первую очередь на лекарства

Минэк сообщил о принудительном лицензировании технологий ушедших компаний
Video

Минэкономразвития России вместе с правительством разработали механизм принудительного лицензирования для того, чтобы использовать в стране технологии и продукцию, которая создана с использованием интеллектуальной собственности ушедших с российского рынка компаний, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Вопросы использования таких технологий и продукций, как рассказал министр, обсуждали на стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

Заголовок и текст статьи отредактирован после изменения текста в первоисточнике.

«В первую очередь, конечно, это лекарства. Мы понимаем, что ряд лекарств перестали поставлять в страну. Но для этого мы по поручению президента отработали и разработали новый механизм принудительного лицензирования», — сказал он.

Минэкономразвития в настоящее время рассматривает этот вопрос. Российским компаниям, которые готовы производить продукцию, как предложили ведомства, правительство выдаст принудительные лицензии.

«Благодаря этому достаточно большой поток, большая номенклатура препаратов сейчас в стране производится», — подчеркнул Решетников.

ЕК подготовит запрет на импорт ядерного топлива из России
Политика
Фото:Jin Liwang / XinHua / Global Look Press

Решение ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей было принято в марте 2022 года. Премьер-министр Михаил Мишустил тогда уточнил, что целью такого механизма является удовлетворение спроса на товары, которые содержат результаты интеллектуальной деятельности.

До этого в России нельзя было продавать такие товары без разрешения правообладателя.

Тогда также был принят закон, который дает правительству право определять список продукции, в отношении которой «фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда она продается владельцем в любой части мира».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
санкции импорт Россия Минэкономразвития Максим Решетников
Максим Решетников фото
Максим Решетников
политик, министр экономического развития России
11 июля 1979 года
Материалы по теме
ЕК подготовит запрет на импорт ядерного топлива из России
Политика
Совет ЕС утвердил штрафы для компаний за импорт российского газа
Политика
Минпромторг показал новый интерьер импортозамещенного SJ100
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 17:48
В Петербурге прошел салют в честь годовщины снятия блокады. Видео Общество, 22:34
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 22:30
Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству Лекорню Политика, 22:17
Власти расширят критерии получения статуса ветерана боевых действий Политика, 22:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:03
«Локомотив» нанес СКА пятое подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:59
Байден на фоне протестов призвал всю Америку «встать и высказаться» Политика, 21:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России Экономика, 21:35
Глава МИД Украины назвал подписантов мирного плана Политика, 21:21
Минэк сообщил о принудительном лицензировании технологий ушедших компаний Экономика, 21:18
МОК допустил на Олимпиаду еще четырех российских спортсменов Спорт, 21:15
Усман Нурмагомедов возглавил первый в истории рейтинг лучших бойцов PFL Спорт, 21:09
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00