Юристы оценили выгодность ставок НДС для бизнеса на «упрощенке»

Бизнес на УСН с доходами более ₽60 млн с этого года платит НДС. Ему доступны как базовые ставки, так и специальные — 5 и 7%. Однако выбирать сниженные ставки не всегда выгодно, предупреждают юристы

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Компании и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), с этого года стали плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Им необходимо решить, по какой ставке платить этот налог — по основной или специальной, доступной только для «упрощенки». Чтобы определить, какая ставка выгоднее, нужно учитывать множество факторов, включая специфику рынка и типы контрагентов. РБК вместе с налоговыми юристами разобрался, на что обращать внимание при выборе ставки НДС на «упрощенке».

Какие ставки НДС есть на УСН

Обязательство по уплате НДС распространяется не на всех «упрощенцев» — от налога освобождаются предприниматели и компании, чей доход не превышает 60 млн руб. за предыдущий год. Минфин ранее оценивал, что доходы свыше этого порога имеет лишь около 3% бизнеса на УСН. По оценке МЭФ Legal, которая приводится в обзоре «Как выбрать ставку НДС при УСН?» за авторством партнера компании Вадима Зарипова, обязанность платить НДС касается более 100 тыс. таких предпринимателей.

Ставки НДС после изменений, заработавших с 1 января этого года, можно разделить на стандартные и специальные. Стандартные ставки составляют 20% (для всех товаров и услуг), 10% (для так называемых социальных товаров и услуг, в том числе продовольствия, товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, медицинских товаров) и 0% (для товаров на экспорт).

Специальные ставки для бизнеса на «упрощенке» составляют 5% (если выручка составляет от 60 млн до 250 млн руб. в год) и 7% (при выручке от 250 млн до 450 млн руб.).

«Упрощенцы» могут применять и обычные ставки НДС, но выбрать надо что-то одно. При этом важно учитывать, что в случае выбора специальной ставки налога нельзя будет отказаться от нее в течение следующих 12 кварталов, то есть трех лет подряд. В то же время с общей на упрощенную ставку можно перейти в любой момент. То есть это «дорога с односторонним движением», отмечает Зарипов.

В чем особенности специальных ставок

Ключевая особенность специальных ставок НДС для «упрощенки» — невозможность вычета НДС, предъявляемого поставщиками в цене их товаров или услуг. В общем виде предприятие может вычитать «входящий» НДС (заложенный в стоимость приобретаемых им сырья, услуг, материалов и т.д.) из суммы «исходящего» (закладываемого им самим в стоимость реализуемых товаров/услуг/работ). В случае же со ставками 5 и 7% возможности вычесть «входящий» НДС у «упрощенцев» нет. В то же время для их контрагентов, которые покупают у них товары и услуги, опция вычета НДС сохраняется в общеустановленном порядке.

«Упрощенные ставки нельзя считать льготными — они особые, специальные, можно даже сказать примитивные, но не льготные», — считают в МЭФ Legal. Автор обзора поясняет, что, хотя для кого-то эти ставки фактически позволят снизить нагрузку по сравнению с обычными ставками НДС, но их основное назначение — упростить для «упрощенцев» работу с НДС за счет отсутствия «довольно хлопотных налоговых вычетов» и упрощения расчета налога в целом.

Предпринимателям, применяющим УСН, важно заранее просчитать наиболее эффективную ставку и, если есть все показания к применению специальной ставки, сразу перейти на нее, настаивают юристы.

Когда выгоднее специальная ставка

Выбор ставки НДС зависит во многом от сферы деятельности. «Для услуг, как правило, выгодней упрощенная ставка. Особенно это очевидно для человекоемких видов услуг, таких как общепит, охрана, клининг, консалтинг, образование, поскольку у них основной фактор образования добавленной стоимости — большой фонд оплаты труда», — говорится в обзоре МЭФ Legal.

В то же время, чтобы определить, какая ставка налога оптимальна для производства или торговли, следует просчитать долю «входящего» НДС — то есть сумму НДС, предъявляемую в счетах-фактурах поставщиками.

Сама Федеральная налоговая служба (ФНС) советовала делать выбор, «исходя из структуры затрат налогоплательщика». По ее данным, в общем случае применение спецставок может быть выгоднее по сравнению с основной ставкой, если существенную долю затрат составляют затраты без НДС (оплата труда, покупки у организаций, не применяющих НДС), а покупателями у «упрощенца» выступают физлица, предприниматели или компании, ведущие не облагаемую НДС деятельность (им непринципиален размер потенциального вычета).

По оценкам Зарипова, специальные ставки 5 и 7% скорее будут выгодны предприятиям, ведущим закупки на розничных рынках, поскольку в этом случае в цене нет входящего НДС. «При закупках на розничных рынках или у частных лиц, как правило, нет входящего НДС. В этом случае специальные ставки могут быть выгоднее», — согласен председатель московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди дела» Борис Федосимов.

Кроме того, применение пониженной ставки может быть предпочтительнее, если компании приходится работать с не слишком благонадежными поставщиками. Даже если они и предъявляют НДС в счете-фактуре, право на вычет может быть сомнительным, и его в расчет лучше не брать либо полностью, либо частично, предупреждает МЭФ Legal. «С другой стороны, если в условиях санкций компании приходится выступать посредником между серыми импортерами и крупными российскими предприятиями, то упрощенная ставка будет выходом, так как не повлечет претензий со стороны налоговых органов», — отмечается в обзоре. Федосимов поясняет, что в случае такого посредничества часто возникают проблемы с подтверждением входящего НДС, поэтому специальные ставки могут быть более привлекательными.

Когда выгодна общая ставка

Стандартная ставка (20%, а в некоторых случаях 10 и 0%) скорее будет выгодна в следующих случаях:

Торговля с небольшой наценкой. «Если бизнес имеет низкую наценку, то при применении стандартной ставки НДС он будет платить НДС с небольшой разницы между ценой покупки и продажи. Это может быть выгодно, так как входящий НДС можно принять к вычету, уменьшая сумму НДС к уплате», — говорит Федосимов.

Низкорентабельное производство, для которого входящий НДС с материалов и оборудования может значительно уменьшить налоговую нагрузку.

Экспорт. Если предприятие экспортно ориентированное, то выгодней будет стандартная ставка, поскольку специальная ставка не сочетается с нулевой ставкой, действующей при экспорте, указывает МЭФ Legal. При этом входящий НДС экспортеры могут возместить из бюджета.

Старший налоговый юрист ASB Consulting Group Егор Буракшаев также отмечает, что при переходе с общей системы налогообложения на «упрощенку» применение базовых ставок по НДС может быть выгодно компаниям, основным видом деятельности которых являются работы или услуги, облагаемые по ставке НДС 0% (например, международные перевозки, гостиничный бизнес). Перешедшим с основной системы это позволяет экономить на уплате налога на прибыль организаций при сохранении возможности принятия НДС к вычету, поясняет он. На общей системе налог на прибыль платится, а на УСН — нет, его заменяет единый налог.

Как рассчитать выгодность выбора ставки

Определяясь со ставкой НДС, «упрощенцам» следует в первую очередь рассчитать потенциальное соотношение «входного» НДС и начисляемого налога, говорит юрист Taxology Марина Ягнюкова. Чем выше доля вычетов, тем выгоднее будет применение базовой ставки. «Например, ставка 20% будет выгоднее ставки 7%, если доля расходов, по которым можно заявить вычет, составляет больше 65% облагаемых НДС доходов. Если же доля таких расходов больше 75%, то ставка 20% будет выгоднее ставки 5%», — оценивает она.

Если доля покупок, по которым можно заявить вычет НДС, больше 65% облагаемой НДС выручки, то итоговый НДС к уплате («исходящий» минус «входящий» налог) будет составлять менее 7% от доходов (20% от 35%), то есть это будет выгоднее, чем специальная ставка 7% без возможности вычета.

Этот пример актуален для типа отношений с контрагентами business-to-business (b2b), так как в этих случаях НДС добавляется к предварительно оговоренной сторонами цене (цена + НДС), следует из анализа МЭФ Legal. Но в случаях, когда речь идет о продажах потребителям (b2c) и цена определяется на основе спроса и предложения, НДС включается в цену, а значит, необходимо рассчитать выгодное превышение доли «входящего» НДС к выручке, которая уже включает в себя сумму НДС. В таких случаях используется расчетная ставка 16,67% (выручка принимается за 120%, а налог тогда будет составлять 20% от 120%), 4,67% (5% от 105%) или 6,54% (7% от 107%). Соответственно, «входящий» НДС при использовании общей ставки нужно сравнивать не с разницей ставок 20% минус 5% (или 7%), а с разницей 16,67% минус 4,76% (или 6,54%), объясняет Зарипов.

Ягнюкова также рекомендует оценить основной состав покупателей. Если покупатели применяют общую систему налогообложения, то они могут быть заинтересованы в максимизации размера их вычета, то есть в применении продавцом ставки 20%, поясняет она. И наоборот: если покупатели не имеют права на вычет (например, это физические лица или «упрощенцы» со ставками НДС 5 или 7%), то оптимальным будет применение пониженных ставок.

Вместе с тем однозначно сказать, какая ставка лучше для всех, нельзя, вопрос требует индивидуального подхода, уверен Федосимов. «Необходимо учитывать особенности бизнеса, объемы закупок с НДС, работу с контрагентами, а также наличие сложностей с подтверждением входящего НДС», — напоминает он.