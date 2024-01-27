В Минэнерго оценили эффект для бюджета от сделки ОПЕК+ в ₽30 трлн

Бюджет России за восемь лет получил 30 трлн руб. от сделки ОПЕК+, отношения ее участников «конструктивные и продуктивные», заявили в Минэнерго

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российский бюджет получил 30 трлн руб. от сделки ОПЕК+ за последние восемь лет, заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

«Накопленный эффект для бюджета оценивается в 30 трлн руб. за период взаимодействия, то есть в последние восемь лет», — сообщил он в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия» (цитата по ТАСС).

По словам Сорокина, отношения России и партнеров по ОПЕК+ «очень конструктивные и продуктивные».

Соглашение ОПЕК+ предусматривает ограничение добычи уровнем 40,46 млн барр. в сутки странами — производителями нефти на 2024 год. В ноябре 2023 года участники сделки договорились о дополнительном добровольном сокращении на 700 тыс. барр. в сутки.

Так, вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия в 2024 году увеличит на 200 тыс. барр. в сутки дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов. Таким образом, его суммарный объем составит 500 тыс. барр. в сутки, из которых 300 тыс. барр. в сутки — нефть, 200 тыс. барр. в сутки — топливо.