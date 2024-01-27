В Минэнерго оценили эффект для бюджета от сделки ОПЕК+ в ₽30 трлн
Российский бюджет получил 30 трлн руб. от сделки ОПЕК+ за последние восемь лет, заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
«Накопленный эффект для бюджета оценивается в 30 трлн руб. за период взаимодействия, то есть в последние восемь лет», — сообщил он в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия» (цитата по ТАСС).
По словам Сорокина, отношения России и партнеров по ОПЕК+ «очень конструктивные и продуктивные».
Соглашение ОПЕК+ предусматривает ограничение добычи уровнем 40,46 млн барр. в сутки странами — производителями нефти на 2024 год. В ноябре 2023 года участники сделки договорились о дополнительном добровольном сокращении на 700 тыс. барр. в сутки.
Так, вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия в 2024 году увеличит на 200 тыс. барр. в сутки дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов. Таким образом, его суммарный объем составит 500 тыс. барр. в сутки, из которых 300 тыс. барр. в сутки — нефть, 200 тыс. барр. в сутки — топливо.
Bloomberg писал о «бешеных темпах бурения» в России. По данным агентства, за 11 месяцев 2023 года общая длина пробуренных нефтедобывающих скважин составила 28,1 тыс. км. Аналитики предположили, что таким образом Россия может закладывать основу для наращивания добычи нефти по окончании срока соглашения ОПЕК+.
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