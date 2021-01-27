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Путин назвал деструктивной работающую на «золотой миллиард» экономику

Президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн из-за пандемии коронавируса, заявил, что экономика, работающая на «золотой миллиард», не может быть устойчивой. Трансляцию его выступления вел РБК.

«Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на золотой миллиард. Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчивая», — сказал он.

По его словам, «сейчас важно от общей констатации перейти к делу», то есть направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства как внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков
Владимир Путин Давос экономический кризис
РБК
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