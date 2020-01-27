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Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций

Причины невысоких инвестиций в промышленности — недостаток оборотных средств, высокие ставки по кредитам и неопределенность в экономике. Аналитики ЦБ уверены, что регулятор с помощью своего арсенала мер не может их повысить
Фото: MIT Russia / Global Look Press

Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике. Это следует из аналитической записки департамента исследований и прогнозирования Банка России «Почему промышленные предприятия не инвестируют: результаты опроса» (.pdf).

Как отмечается в документе, почти 80% компаний в 2016–2018 годах осуществляли инвестиции в связи с необходимостью заменить основные средства производства, часто внеплановой. В условиях высокой экономической неопределенности и геополитических рисков после 2016 года бизнес стремился реализовывать проекты с максимальной ликвидностью и быстрой отдачей вложенных денег.

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По данным Росстата, в 2016–2018 годах инвестиции в обрабатывающей промышленности выросли в реальном выражении только на 0,9%, тогда как инвестиции в целом по экономике увеличились на 9%.

Решение проблемы недостаточного инвестирования лежит в первую очередь в плоскости экономической, а не денежно-кредитной политики, считают в департаменте ЦБ. Политика государства по поддержанию макроэкономической стабильности и сохранению инфляции на низком уровне улучшает условия инвестиционной деятельности, расширяя горизонт планирования. Однако многие накопившиеся структурные проблемы обусловливают стагнацию производительности и нехватку конкурентоспособных производств, что сдерживает готовность к инвестированию.

«Эти проблемы не могут быть решены мерами денежно-кредитной политики. Чтобы стимулировать рост инвестиционной активности, в первую очередь необходимы структурные изменения в экономике и меры нефинансового характера, которые будут способствовать улучшению делового климата и развитию конкуренции, в том числе меры по снижению доли госсектора в экономике», — подчеркивается в обзоре.

В опросе, проведенном в 2019 году, участвовали 495 частных и государственных предприятий из различных отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности. Организации топливно-энергетического комплекса не вошли в выборку. В компаниях отвечали на вопросы об инвестициях за 2016–2018 годы.

Авторы доклада указывают, что опрос не является представительным для малого и среднего бизнеса и ориентирован в основном на крупные предприятия, которые являются главным двигателем инвестиций и роста в российской экономике. Из общей выборки 29% компаний относятся к малым и средним предприятиям, 46% — к крупным и 25% — к крупнейшим.

Как бизнес оценивает объемы инвестиций

Промышленники при оценке достаточности своих инвестиций разделились примерно поровну:

  • чуть более половины (51,2%) указали, что инвестировали недостаточно;
  • 47,3% заявили, что инвестировали достаточно;
  • 1,5% сочли, что их инвестиции были чрезмерно высокими.

Среди предприятий с достаточным уровнем финансирования более трети составляют очень крупные с численностью персонала более 1 тыс. человек. А среди тех, кто испытывал недостаток инвестиций, высока доля малых и средних предприятий (37%).

Аналитики ЦБ призывают интерпретировать субъективные оценки промышленников с осторожностью. «Предприятия могут считать, что инвестировали недостаточно, однако относительно низкий уровень инвестиционных вложений может объясняться объективными факторами, связанными с отсутствием на тот момент структурных стимулов для роста инвестиций в конкретной отрасли», — поясняют они.

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Больше всего компаний, оценивших свои инвестиции как достаточные, в деревообрабатывающей промышленности, производстве готовых изделий, резины и пластмасс, добыче (кроме ТЭК), химической промышленности. Среди тех, кто назвал инвестиции недостаточными, преобладают предприятия фармацевтической и легкой промышленности, производители минеральной продукции, машин и оборудования.

Почему недоинвестирует промышленность

  • Недостаток собственных средств является главным препятствием для инвестиций — так ответил 81% предприятий с недостаточным уровнем инвестирования.
  • На втором месте высокая стоимость заемного финансирования. На нее указали 47% компаний.
  • Высокая неопределенность экономической ситуации тормозила инвестиции 45% предприятий.

Среди других распространенных ответов: длительный срок окупаемости инвестиций (36%), ожидаемая доходность ниже целевого уровня (21%) и ограниченная возможность получения кредитов (19%).

В докладе подчеркивается, что доступность банковского кредитования как основного источника заемных средств за последние годы улучшилась. По статистике ЦБ, средневзвешенная ставка по банковским кредитам, предоставленным нефинансовым организациям независимо от вида деятельности в рублях на срок выше трех лет, снизилась с 13,1% в 2016 году до 8,7% в 2018 году.

Однако опрошенные промышленники назвали более высокие ставки по банковским кредитам, полученным ими в 2018 году (в среднем 11,3%). Близкий результат показывают и данные регулярных конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), которые приводят аналитики ЦБ. Согласно данным ИЭП, средняя процентная ставка по банковским кредитам в промышленности в 2018 году была около 11,8%, снизившись с 15,5% в 2016 году. Данная разница определяется методологией расчета: средневзвешенная по объему кредита ставка может быть ниже среднего показателя, если в основной своей массе предприятия брали кредиты под более низкий процент, поясняется в докладе.

По данным ИЭП, инвестиционные планы промышленных предприятий в 2019 году продемонстрировали негативную динамику по сравнению с предыдущим годом. Однако снижение баланса пока невелико и результат остается положительным. В целом «совсем не кризисная» ситуация в промышленности в 2012–2016 годах, затяжная стагнация и минимальные надежды и планы на ее преодоление обеспечивают промышленности достаточно комфортное существование, но не рост, «поскольку не требуют принятия рискованных решений, связанных с увеличением инвестиций, наймом рабочей силы и расширением выпуска», констатируют в ИЭП.

В России одна из самых высоких ключевых ставок в мире — 6,25%, поэтому кредиты достаточно дороги, пояснил доцент РАНХиГС Олег Филиппов. К тому же компании не генерируют достаточно прибыли. «Производителям работать в стране практически невыгодно, если они не получают госфинансирование. Платежеспособный спрос настолько упал, что уже нормальную розничную цену давать невыгодно. Внешнего финансирования нет, доходы населения падают, никакого стимула для роста нет», — отметил он.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Банк России, промышленность, инвестиции
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