SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае

Экспертам впервые удалось проанализировать объемы производства китайских производителей оружия. Выяснилось, что в 2017 году четыре компании из Китая продали на $16,4 млрд больше, чем десять крупнейших российских конкурентов

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Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Как пишут эксперты института, доклад представляет собой «наиболее полную на сегодняшний день картину производства оружия китайскими компаниями»: ранее оценить объемы было невозможно из-за нехватки данных. Однако специалисты изучили показатели четырех китайских компаний за 2015–2017 годы, о которых доступна «надежная финансовая информация» на фоне выхода на биржу.

Согласно подсчетам SIPRI, совокупный объем продаж четырех китайских компаний в 2017 году составил $54,1 млрд, что на $16,4 млрд больше, чем показатели десяти крупнейших российских компаний ($37,7 млрд). Эксперты отметили, что в 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть западноевропейских и три российских компании, однако с учетом новых данных в топ-10 вошли бы три компании из Китая. При этом специалисты указали, что реальные траты китайцев могут быть еще выше.

Таким образом, по данным SIPRI, Россия опустилась на третье место в мире по производству оружия. В декабре институт сообщал, что в 2018 году объем продаж российских компаний снизился до $36,2 млрд — 8,6% от общего объема в мире. США продали оружия и оказали военные услуги на $246 млрд (59% от общего объема продаж).