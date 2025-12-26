 Перейти к основному контенту
branding image
0

В Минфине анонсировали законопроект о защите прав собственности

Сюжет
Радио РБК
Власти готовят законопроект, уточняющий сроки давности в делах о пересмотре приватизации, сообщил замглавы Министерства финансов Моисеев. Впрочем, для миноритариев при деприватизации «ничего плохого» не происходит, уверен он
Алексей Моисеев
(Фото: Владимир Андреев / РБК)

Власти разрабатывают проект закона, который уточняет законодательство о приватизации в части исчисления сроков давности привлечения к ответственности за нарушения. Об этом в интервью Радио РБК сообщил замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев.

«Минэкономразвития разрабатывает проект закона, который уточняет нормы, связанные с приватизацией, сроки давности в части приватизации. Ну, пока он на этапе разработки в Минэке. Мы этот закон, законопроект, согласовали», — сказал замминистра.

Он отметил, что вопрос защиты прав добросовестных приобретателей активов «периодически ставит» РСПП, в том числе на встречах с президентом. И по этому поводу «есть ряд поручений». Как ранее писал РБК, тема защиты прав собственности стала одной из ключевых в рамках традиционной предновогодней встречи президента Владимира Путина с бизнесом. Глава РСПП Александр Шохин сообщал, что правительственный законопроект «почти устраивает» крупный бизнес. По его словам, в документе есть две поправки, которые РСПП одобряет, однако нет третьей, на которой он настаивает, — о сроках исковой давности по делам о приватизации. Они не могут превышать десять лет, считает Шохин.

В целом «такого рода риски» могут быть всегда, указал Моисеев. «По-хорошему, если мы возьмем практику устоявшихся рынков, скажем так, то, конечно, в момент IPO производится юридический DueDill (процедура Due Diligence — комплексная независимая проверка актива, включающая в себя оценку рисков. — РБК). Вот этот DueDill должен, конечно, описать все риски, с которыми инвесторы должны ознакомиться», — отметил он.

Однако в действительности ситуация иная — «толстые юридические книжки никто не читает», продолжил Моисеев. И люди принимают решение, «просто-напросто исходя из своих представлений о том, какой риск существует или нет». «Здесь отчасти тоже можно их понять, потому что юристы, они лучше напишут все риски, которых нет, в том числе столкновение с астероидом, там, или что-то еще в этом роде. И поэтому это, конечно, немножко тоже похоже на профанацию», — отметил Моисеев.

При этом, говоря об интересах миноритариев в процессах по деприватизации, замминистра сказал, что «ничего плохого для них не происходит».

«Я считаю, что с новой практикой, если акции попадают… конкретная ситуация, если акции мажоритарные <…> попадают в казну, то ничего плохого для частных инвесторов, миноритарных, не происходит. <...> [Новый собственник] должен будет точно так же защищать права миноритариев, как любой другой», — оптимистичен Моисеев.

Вопрос об изъятии акций у миноритариев по иску прокуратуры возник в кейсе Соликамского магниевого завода (СМЗ). После того как суд удовлетворил требование об изъятии в пользу государства мажоритарных пакетов у основных владельцев предприятия из-за незаконной приватизации, прокуратура подала аналогичный иск к миноритариям, часть из которых приобретала акции на бирже. Первая инстанция иск удовлетворила, апелляция пересмотрела это решение в пользу миноритариев, однако кассация вновь подтвердила решение об изъятии, добавив требование предусмотреть для них компенсации. Частные инвесторы и Московская биржа подали кассационные жалобы на это решение в Верховный суд, однако суд отказал в их рассмотрении.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Екатерина Виноградова, Элина Тихонова
Минфин Алексей Моисеев
